अरे… इस देश का प्रधानमंत्री और गृहमंत्री RSS की विचारधारा वाला है- अमित शाह ने भरे संसद में कही थी ये बात, अब 100वीं वर्षगांठ पर बन रही है फिल्म

RSS 100 Years: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्षगांठ पर फीचर फिल्म ‘शतक’ की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। यह फिल्म संघ के सौ वर्षों के सफर, उसकी स्थापना, उसके विस्तार और देश में उसके योगदान की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने वाली है।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 10, 2026

Shatak Movie Update Amit Shah Parliament RSS ideology

‘शतक’ मूवी अपडेट: अमित शाह पार्लियामेंट RSS आइडियोलॉजी स्टेटमेंट वायरल (इमेज सोर्स: एक्स)

Shatak Movie Update: जब अमित शाह ने संसद में कहा था, “इस देश का प्रधानमंत्री और गृहमंत्री RSS की विचारधारा वाले हैं। अरे भाई इसमें आपको क्या आपत्ति है? ये बयान अब एक बार फिर सुर्खियों में लौट आया है। वजह है आरएसएस का 100 साल पूरा होने का ऐतिहासिक अवसर, जिसे फिल्मों की दुनिया भी बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने जा रही है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्षगांठ पर फीचर फिल्म ‘शतक’ की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। यह फिल्म संघ के सौ वर्षों के सफर, उसकी स्थापना, उसके विस्तार और देश में उसके योगदान की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने वाली है। मेकर्स का दावा है कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि आरएसएस की वैचारिक यात्रा और ऐतिहासिक भूमिका का व्यापक सिनेमाई दस्तावेज होगी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में…

बता दें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की कहानी किसी संगठन की नहीं, बल्कि एक विचार की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो लगभग एक सदी पहले 1925 में नागपुर से शुरू हुई थी। डॉ. केशवराव बलराम हेडगेवार द्वारा स्थापित यह हिंदू राष्ट्रवादी संगठन आज दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठनों में गिना जाता है।

आरएसएस का उद्देश्य केवल हिंदू समाज को संगठित करना भर नहीं है, बल्कि राष्ट्र की चेतना को मजबूत करना और सेवा के माध्यम से समाज को नई दिशा देना भी है। देशभर में चलने वाली इसकी शाखाएं सिर्फ शारीरिक व्यायाम की जगह नहीं, बल्कि अनुशासन, चरित्र निर्माण और सांस्कृतिक मूल्यों की पाठशाला मानी जाती हैं।

बीते 100 वर्षों में आरएसएस ने आपदा राहत से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक, कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही कारण है कि इसका प्रभाव और विस्तार लगातार बढ़ता गया है और आज भी यह संगठन अपनी विचारधारा और सेवा कार्यों के कारण चर्चा में बना रहता है।

कब होगी फिल्म रिलीज?

‘शतक’ फिल्म को लेकर मेकर्स ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। आशीष मल्ल के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को वीर कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि आशीष तिवारी को-प्रोड्यूसर के रूप में जुड़े हैं। मेकर्स के मुताबिक, ‘शतक’ फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर करते हुए बताया कि ‘शतक’ आरएसएस के सौ साल के इतिहास को बड़े पर्दे पर उतारने वाली एक अहम परियोजना है, और इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अरे… इस देश का प्रधानमंत्री और गृहमंत्री RSS की विचारधारा वाला है- अमित शाह ने भरे संसद में कही थी ये बात, अब 100वीं वर्षगांठ पर बन रही है फिल्म

