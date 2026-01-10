अरे… इस देश का प्रधानमंत्री और गृहमंत्री RSS की विचारधारा वाला है- अमित शाह ने भरे संसद में कही थी ये बात, अब 100वीं वर्षगांठ पर बन रही है फिल्म

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्षगांठ पर फीचर फिल्म ‘शतक’ की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। यह फिल्म संघ के सौ वर्षों के सफर, उसकी स्थापना, उसके विस्तार और देश में उसके योगदान की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने वाली है। मेकर्स का दावा है कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि आरएसएस की वैचारिक यात्रा और ऐतिहासिक भूमिका का व्यापक सिनेमाई दस्तावेज होगी।