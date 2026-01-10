डेटिंग की चर्चा तेज… एक्ट्रेस कुशा कपिला की पोस्ट ने इंटरनेट का पारा किया हाई

फोटो में एक्ट्रेस कुशा कपिला और अनुभव सिंह बस्सी डेटिंग (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Bassi-Kusha Kapila Dating Rumours: सोशल मीडिया इन दिनों कुशा कपिला और अनुभव सिंह बस्सी की कथित डेटिंग की खबरें उड़ रही हैं। बस्सी के जन्मदिन पर कुशा द्वारा शेयर किए गए दिलछूने वाले पोस्ट और कॉमेडियन के सनग्लासेस में ली गई उनकी सेल्फी ने इंटरनेट का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। नेटिजन्स इस पोस्ट को महज एक दोस्ताना विश में नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा गहरा संकेत मान रहे हैं। अफवाहों की ये चिंगारी अब चर्चा की आग बन चुकी है, सभी के मन में बस एक ही सवाल है कि क्या वाकई कुशा और बस्सी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं?
अनुभव सिंह बस्सी के लिए कुशा कपिला का बर्थडे पोस्ट ने हलचल बढ़ा दी है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर बस्सी के लिए, उन्होंने एक लंबा नोट लिखा। इस पोस्ट में, कुशा को बस्सी का सनग्लासेस पहने हुए देखा गया, वह स्टैंड-अप कॉमेडियन के साथ सेल्फी के लिए पोज देती दिखाई दे रही हैं।
कुशा ने कैप्शन में लिखा- “ "हैप्पी बर्थडे बस्सी, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। जब सब घबरा जाते हैं, तुम सबसे शांत रहते हो। जितनी मदद मांगी जाए, उससे हमेशा ज्यादा करते हो। ऐसे पार्टी करते हो जैसे उम्र उल्टी दिशा में बढ़ रही हो। कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते और ध्यान रखते हो कि सब मजे कर रहे हों। फिर भी हर फ्लाइट पकड़ ही लेते हो। मौका मिले तो शायरी भी लिख लेते हो। कभी न कभी हमें ‘वकील’ से मिलवाओगे। तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी पुलिस वाले बन सकते हो। इतनी प्लानिंग करते हो कि गड़बड़ भी तुम्हें हिला नहीं पाती। ऊपर से इतने फनी हो हद है! इस साल तुम्हारा स्पेशल देखने का इंतजार है।"
वायरल पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- “अगर वे साथ हैं तो यह अच्छी बात है।”, दूसरे ने लिखा- “कुशा और बस्सी को इतना मजेदार समय बिताते हुए देखना बहुत अच्छा लगा! उनकी एनर्जी हमेशा जबरदस्त होती है। आपका सबसे पसंदीदा पल कौन सा था?”, एक और ने लिखा- “बस्सी भाई अब जब आखिरकार प्यार करना ही था तो भाई कोई सही इंसान चुनते।”
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग