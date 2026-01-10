डेटिंग की चर्चा तेज… एक्ट्रेस कुशा कपिला की पोस्ट ने इंटरनेट का पारा किया हाई

कुशा ने कैप्शन में लिखा- “ "हैप्पी बर्थडे बस्सी, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। जब सब घबरा जाते हैं, तुम सबसे शांत रहते हो। जितनी मदद मांगी जाए, उससे हमेशा ज्यादा करते हो। ऐसे पार्टी करते हो जैसे उम्र उल्टी दिशा में बढ़ रही हो। कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते और ध्यान रखते हो कि सब मजे कर रहे हों। फिर भी हर फ्लाइट पकड़ ही लेते हो। मौका मिले तो शायरी भी लिख लेते हो। कभी न कभी हमें ‘वकील’ से मिलवाओगे। तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी पुलिस वाले बन सकते हो। इतनी प्लानिंग करते हो कि गड़बड़ भी तुम्हें हिला नहीं पाती। ऊपर से इतने फनी हो हद है! इस साल तुम्हारा स्पेशल देखने का इंतजार है।"