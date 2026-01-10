10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भोजपुरी

‘दुनिया को बेवकूफ बनाना है तो राजनीति में आओ’, बिहार चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद में खेसारी लाल यादव की खरी-खरी

Khesari Lal Yadav: राजनीति से खेसारी लाल यादव का मोहभंग हो गया है। बिहार इलेक्शन में करारी शिकस्त झेलने के इतने दिन बाद मशहूर गायक का बयान सामने आया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 10, 2026

Khesari Lal Yadav Politics Statement

राजनीति से खेसारी लाल यादव का हो गया मोहभंग (इमेज सोर्स: गायक इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्रीनशॉट)

Khesari Lal Yadav Politics Statement: बिहार चुनाव में मिली करारी हार ने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की सोच पूरी तरह बदल दी है। कभी राजनीति में उतरकर बदलाव की बात करने वाले खेसारी अब खुलकर कह रहे हैं कि ये दुनिया सच बोलने वालों की नहीं है। हार के बाद सामने आया उनका यह बयान… ‘दुनिया को बेवकूफ बनाना है तो राजनीति में आओ’ एक ओर देखा जाए तो राजनीति पर करारा कटाक्ष है, तो दूसरी ओर उनके भीतर की निराशा की गूंज भी। खेसारी का कहना है कि ईमानदारी राजनीति की सीढ़ियां नहीं चढ़ा सकती, यही वजह है कि अब उनका भरोसा अभिनय की दुनिया पर ज्यादा है।

क्या बोले एक्टर?

मीडिया से बात करते हुए खेसारी लाल यादव ने साफ कहा कि विधानसभा चुनाव में उन्हें क्यों हार का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि यह सब चुनावी खेल का हिस्सा है।

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि मैं कलाकार के रूप में ही ठीक हूं। राजनीति हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी। यहां सच बोलने वाला आगे नहीं बढ़ सकता। राजनीति में सिर्फ वादे करने होते हैं, चाहे वे पूरे हों या नहीं। अगर किसी को झूठे वादे करना आता है, तभी वो राजनीति में सफल हो सकता है। दुनिया को बेवकूफ बनाना है तो राजनीति में आओ।”

खेसारी ने आगे बताया कि वे हमेशा ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपना काम करते आए हैं, उन्हीं दो चीजों ने उन्हें यहां तक पहुंचाया। लेकिन चुनावी नतीजों पर उन्होंने जनता की सोच पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर बिहार के लोगों को बदलाव या बेहतर विकल्प ही नहीं चाहिए, तो कोई नेता या पार्टी कुछ नहीं कर सकती। “अगर जनता को लगता है कि सब ठीक है, तो ठीक है। जिम्मेदारी उनकी भी बनती है।”

अपनी निजी जिंदगी पर बात करते हुए खेसारी बोले कि वे अपने परिवार और बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं और खुद को उसी में बेहतर महसूस करते हैं। “अगर बिहार के लोग भी अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें सही विकल्प चुनने होंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते और यही सरकार उन्हें ठीक लगती है, तो यह उनका फैसला है। न मैं गलत हूं, न कोई सरकार। फैसला जनता को ही करना है।” बता दें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खेसारी लाल यादव छपरा से चुनावी मैदान में उतरे थे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

ये भी पढ़ें

बेवफा निकला पति… 11 साल बाद फेमस इन्फ्लुएंसर का टूटा रिश्ता, सामने आई सच्चाई
हॉलीवुड
Kristy Scott-Desmond Scott

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bhojpuri

Entertainment

Published on:

10 Jan 2026 05:18 pm

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / ‘दुनिया को बेवकूफ बनाना है तो राजनीति में आओ’, बिहार चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद में खेसारी लाल यादव की खरी-खरी

बड़ी खबरें

View All

भोजपुरी

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मर्द के लिए दारू और मेहरारू के लिए…पवन सिंह के सपोर्ट में आई ये फेमस एक्ट्रेस, दिया बड़ा बयान

Pawan Singh Drunk Video support Priyanka Rai big statement said Alcohol is for men not for women
भोजपुरी

दो फिल्म इंडस्ट्री और दो चेहरे… ‘सागवान’ के नाम पर एक तरफ फूहड़ता दूसरी तरफ इंसाफ की लड़ाई

Bhojpuri-Rajasthani Film Industry
भोजपुरी

इंद्रेश उपाध्याय से फेमस एक्ट्रेस ने मांगी माफी, पोस्ट हुआ वायरल

Akshara Singh apologies from Indresh Upadhyay and his wife shipra sharma for not attend marriage said bhaiya bhaiya sorry
भोजपुरी

धर्मेंद्र जी के जगह केहू ले ना पाई हो… भोजपुरी स्टार्स ने ‘ही-मैन’ को दी अंतिम विदाई

Dharmendra-Death-Bhojpuri-film-industry-is-in-mourning-1
भोजपुरी

पत्नी ज्योति सिंह को छोड़ सबको जिता दिए पवन सिंह, खुद भी नहीं लड़े चुनाव? अब सामने आई वजह

Bihar Election 2025: BJP Star Campaigner Pawan Singh
भोजपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.