‘दुनिया को बेवकूफ बनाना है तो राजनीति में आओ’, बिहार चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद में खेसारी लाल यादव की खरी-खरी

Khesari Lal Yadav Politics Statement: बिहार चुनाव में मिली करारी हार ने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की सोच पूरी तरह बदल दी है। कभी राजनीति में उतरकर बदलाव की बात करने वाले खेसारी अब खुलकर कह रहे हैं कि ये दुनिया सच बोलने वालों की नहीं है। हार के बाद सामने आया उनका यह बयान… ‘दुनिया को बेवकूफ बनाना है तो राजनीति में आओ’ एक ओर देखा जाए तो राजनीति पर करारा कटाक्ष है, तो दूसरी ओर उनके भीतर की निराशा की गूंज भी। खेसारी का कहना है कि ईमानदारी राजनीति की सीढ़ियां नहीं चढ़ा सकती, यही वजह है कि अब उनका भरोसा अभिनय की दुनिया पर ज्यादा है।