पवन सिंह को अचानक आया गुस्सा, माइक लेकर चल दिए लड़ने, बीच- बचाव के लिए लोग आए सामने

पवन सिंह के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में पवन सिंह एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं और थोड़े लड़खड़ाते अंदाज में कहते दिख रहे हैं, "ये मेरी मां की बहू है। मेरा बेटा है। कितनी खुशी की बात है कि मेरा बच्चा गया और अपनी अम्मा (पवन सिंह की मां) से मिला। ये सिर्फ और सिर्फ अम्मा की सेवा कर रही है।" वहीं दूसरी वीडियो में पवन सिंह बेहद गुस्से में नजर आए। वह एक शख्स पर बुरी तरह भड़कते और मारने के लिए आगे बढ़ते दिखे।