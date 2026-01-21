21 जनवरी 2026,

पवन सिंह को अचानक आया गुस्सा, माइक लेकर चल दिए लड़ने, बीच- बचाव के लिए लोग आए सामने

Pawan Singh Angry: भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को अचानक एक कार्यक्रम में गुस्सा आ गया, वह कुछ लोगों की तरफ उन्हें मारने बढ़े, तो आसपास के लोगों को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। इसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 21, 2026

Pawan Singh Angry moves to hit man said do not disturb me in gunjan singh birthday

पवन सिंह का वीडियो हुआ वायरल

Pawan Singh Video: पवन सिंह अक्सर अपने गानों को लेकर नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। कभी किसी लड़की के पेट पर हाथ लगाना तो कभी नशे में धुत होकर केक काटने के उनके वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पवन सिंह का लड़ाई वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। लोग इसमें पवन सिंह को देखकर थोड़ा चौंक भी गए हैं।

पवन सिंह का गुस्से वाला वीडियो हुआ वायरल (Pawan Singh Video)

पवन सिंह के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में पवन सिंह एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं और थोड़े लड़खड़ाते अंदाज में कहते दिख रहे हैं, "ये मेरी मां की बहू है। मेरा बेटा है। कितनी खुशी की बात है कि मेरा बच्चा गया और अपनी अम्मा (पवन सिंह की मां) से मिला। ये सिर्फ और सिर्फ अम्मा की सेवा कर रही है।" वहीं दूसरी वीडियो में पवन सिंह बेहद गुस्से में नजर आए। वह एक शख्स पर बुरी तरह भड़कते और मारने के लिए आगे बढ़ते दिखे।

गुंजन सिंह के जन्मदिन पर हुआ हंगामा (Pawan Singh Angry Video)

यह पूरा वाकया मंगलवार, 20 जनवरी को लखनऊ में आयोजित एक बर्थडे पार्टी का है। भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह के जन्मदिन के मौके पर एक आलीशान पार्टी दी गई थी, जिसमें पवन सिंह बतौर खास मेहमान शामिल हुए थे। पार्टी में उनके साथ उनकी चर्चित साथी महिमा सिंह, सिंगर शिल्पी राज और विजय चौहान जैसे कई दिग्गज कलाकार भी मौजूद थे।

वीडियो में देखा जा सकता है कि मंच पर शिल्पी राज और विजय चौहान गाना गा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग मंच के ठीक नीचे, जहां पवन सिंह बैठे थे, वहां आकर शोर मचाने और नाचने लगे। यह देख पवन सिंह का पारा चढ़ गया। उन्होंने तुरंत माइक थामा और गुस्से में कहा, "आज न बहुत सालों के बाद मेरा मन हुआ है… मिजाज हुआ है कि मैं कुछ सुनूंगा। हैलो, हैलो… कौन हो तुम? मुझे सुनने दो… डोंट डिस्टर्ब मी (मुझे परेशान मत करो)।"

हाथपाई तक पहुंची नौबत, बंद कराए गए कैमरे

बात सिर्फ चिल्लाने तक ही सीमित नहीं रही। वीडियो में पवन सिंह काफी आक्रामक नजर आए और वे किसी शख्स की तरफ उसे मारने के इरादे से झपटते भी नजर आ रहे हैं। मामला इतना बिगड़ गया कि वहां मौजूद बाउंसरों और उनके करीबी दोस्तों को बीच-बचाव करना पड़ा। इसी बीच माहौल खराब होते देख वहां मौजूद लोग "कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो" चिल्लाने लगे। किसी तरह पवन सिंह को पकड़कर वहां से ले जाया गया और मामला शांत कराया गया।

आखिर क्यों आया गुस्सा?

हालांकि, वीडियो से यह पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि पवन सिंह के गुस्से की असली वजह क्या थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि गाना सुनने में खलल डालने या कुछ लोगों द्वारा मंच के बेहद करीब आकर नाचने से वे नाराज हो गए थे। लेकिन जिस तरह से वे अपना आपा खोते नजर आए, उसने एक बार फिर उनकी छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं, पवन सिंह की तरफ से अभी तक इस घटना पर कोई बयान सामने नहीं आया है।

Published on:

21 Jan 2026 12:40 pm

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / पवन सिंह को अचानक आया गुस्सा, माइक लेकर चल दिए लड़ने, बीच- बचाव के लिए लोग आए सामने

