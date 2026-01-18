सांसद के घर हुई लाखों की चोरी, डुप्लीकेट चाबी से उड़ाए पैसे, पकड़ने के लिए बिछाया ‘जाल’

Manoj Tiwari: बीजेपी सांसद और फेमस भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी के मुंबई स्थित घर में लाखों की चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उनके अंधेरी पश्चिम के शास्त्रीनगर स्थित 'सुंदरबन' अपार्टमेंट में लाखों की चोरी हो गई है। इस चोरी ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि घर का ताला टूटा नहीं था, फिर भी पैसे गायब हो रहे थे। ऐसे में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस पूरे मामले में मनोज तिवारी के एक पुराने कर्मचारी को गिरफ्तार किया है, जो नौकरी से निकाले जाने के बावजूद डुप्लीकेट चाबियों के दम पर घर में चोरी कर रहा था।