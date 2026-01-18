18 जनवरी 2026,

रविवार

सांसद के घर हुई लाखों की चोरी, डुप्लीकेट चाबी से उड़ाए पैसे, पकड़ने के लिए बिछाया ‘जाल’

Manoj Tiwari: मनोज तिवारी के घर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। चोर पिछले साल से धीरे-धीरे घर में घुसकर पैसे निकाल रहा था, लेकिन मैनेजर ने एक चाल चली और चोर को गिरफ्तार कर लिया गया।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 18, 2026

Bjp MP And actor Manoj Tiwari Residence 5.40 lakhs stolen accused arrested help of CCTV footage

मनोज तिवारी के घर हुई चोरी

Manoj Tiwari: बीजेपी सांसद और फेमस भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी के मुंबई स्थित घर में लाखों की चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उनके अंधेरी पश्चिम के शास्त्रीनगर स्थित 'सुंदरबन' अपार्टमेंट में लाखों की चोरी हो गई है। इस चोरी ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि घर का ताला टूटा नहीं था, फिर भी पैसे गायब हो रहे थे। ऐसे में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस पूरे मामले में मनोज तिवारी के एक पुराने कर्मचारी को गिरफ्तार किया है, जो नौकरी से निकाले जाने के बावजूद डुप्लीकेट चाबियों के दम पर घर में चोरी कर रहा था।

मनोज तिवारी के घर हुई लाखों की चोरी (Manoj Tiwari Residence 5.40 lakhs stolen)

इस पूरी घटना का खुलासा तब हुआ जब मनोज तिवारी के भरोसेमंद मैनेजर प्रमोद जोगेंदर पांडेय ने अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। प्रमोद पिछले 20 सालों से मनोज तिवारी का काम संभाल रहे हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि घर की अलमारी से पैसे रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। सबसे पहले जून 2025 में अलमारी से 4.40 लाख रुपये चोरी हुए थे। उस वक्त किसी को समझ नहीं आया कि बिना ताला टूटे चोरी कैसे हुई, इसलिए चोर का सुराग नहीं लग सका।

चोर को पकड़ने के लिए बिछाया 'जाल' (Manoj Tiwari Mumbai Residence)

जब जून की चोरी के बाद शक गहराया, तो मैनेजर ने एक योजना बनाई। दिसंबर 2025 में घर के भीतर गुप्त तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए ताकि चोर को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। यह तरकीब काम कर गई। 15 जनवरी 2026 की रात करीब 9 बजे, कैमरे के अलर्ट के जरिए पता चला कि कोई घर के अंदर घुसा है। जब फुटेज देखी गई तो सबके होश उड़ गए।

फुटेज में दिखा कि मनोज तिवारी का पूर्व कर्मचारी सुरेंद्रकुमार दीनानाथ शर्मा बड़े आराम से घर में दाखिल हुआ। उसके पास न केवल मुख्य दरवाजे की, बल्कि बेडरूम और अलमारी की भी डुप्लीकेट चाबियां थीं। उस रात उसने अलमारी खोलकर 1 लाख रुपये की नकदी पर हाथ साफ किया।

चोर था पूर्व कर्मचारी

पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी सुरेंद्रकुमार को करीब दो साल पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन जाने से पहले उसने शातिर तरीके से सभी चाबियों का सेट बनवा लिया था। उसे घर के कोने-कोने की जानकारी थी, जिसका फायदा उठाकर वह अक्सर चोरी करने पहुंच जाता था।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अंबोली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी किए गए रुपयों की बरामदगी की कोशिश की जा रही है।

संबंधित विषय:

bhojpuri

Manoj Tiwari

Published on:

18 Jan 2026 10:51 am

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / सांसद के घर हुई लाखों की चोरी, डुप्लीकेट चाबी से उड़ाए पैसे, पकड़ने के लिए बिछाया ‘जाल’

भोजपुरी

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

