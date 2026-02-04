लड़कियां मंदिर जाने के बहाने कहीं और… पवन सिंह ने होस्ट से ली चुटकी, दूसरी पत्नी पर कसा तंज!

पवन सिंह के वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इवेंट के दौरान पवन सिंह स्टेज पर होस्ट से मजाक-मजाक में पूछते हैं कि क्या वह शादीशुदा हैं? जब होस्ट ने मना किया और कहा कि वह अभी अपने लिए लड़का देख रही हैं, तो पवन सिंह ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। होस्ट ने उनसे पूछा कि क्या उनकी नजर में कोई अच्छा लड़का है?



इस पर पवन सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया, "आप खुद ही देख लीजिए, चुन लीजिए। मुझमें किस चीज की कमी है, वो बता दीजिए। सांवला हूं, काला हूं, शायद बहुत सुंदर नहीं हूं, पर संस्कार पूरे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 'टिकाऊ' हूं।" पवन ने आगे चुटकी लेते हुए कहा कि आज के फैशन के जमाने में चीजों की गारंटी नहीं, सिर्फ वारंटी होती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं टिकाऊ था, हूं और रहूंगा।