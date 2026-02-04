4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोजपुरी

लड़कियां मंदिर जाने के बहाने कहीं और… पवन सिंह ने होस्ट से ली चुटकी, दूसरी पत्नी पर कसा तंज!

Pawan Singh Video: पवन सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के सिद्धार्थनगर महोत्सव 2026 के दौरान मंच पर उन्होंने एक महिला एंकर को मजाक में शादी के लिए प्रपोज कर दिया। साथ ही उन्होंने इस दौरान महिलाओं पर एक तंज भी कसा, जिसे लोग उनकी निजी जिंदगी से जोड़ रहे हैं। देखिए पूरी वीडियो...

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 04, 2026

पवन सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के सिद्धार्थनगर महोत्सव 2026 के दौरान मंच पर उन्होंने एक महिला एंकर को मजाक में शादी के लिए प्रपोज कर दिया। साथ ही उन्होंने इस दौरान महिलाओं पर एक तंज भी कसा, जिसे लोग उनकी निजी जिंदगी से जोड़ रहे हैं। देखिए पूरी वीडियो...

पवन सिंह का महिला होस्ट संग फ्लर्ट करते वीडियो वायरल

Pawan Singh Video: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के 'पावर स्टार' पवन सिंह अपनी गायकी और अदाकारी के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। अक्सर अपनी पत्नियों के साथ विवादों के कारण सुर्खियों में रहने वाले पवन सिंह का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पवन सिंह का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को देख लोगों का कहना है कि पवन सिंह जल्द शादी तो नहीं करने वाले?

पवन सिंह ने होस्ट से किया फ्लर्ट (Pawan Singh Video)

पवन सिंह के वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इवेंट के दौरान पवन सिंह स्टेज पर होस्ट से मजाक-मजाक में पूछते हैं कि क्या वह शादीशुदा हैं? जब होस्ट ने मना किया और कहा कि वह अभी अपने लिए लड़का देख रही हैं, तो पवन सिंह ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। होस्ट ने उनसे पूछा कि क्या उनकी नजर में कोई अच्छा लड़का है?

इस पर पवन सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया, "आप खुद ही देख लीजिए, चुन लीजिए। मुझमें किस चीज की कमी है, वो बता दीजिए। सांवला हूं, काला हूं, शायद बहुत सुंदर नहीं हूं, पर संस्कार पूरे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 'टिकाऊ' हूं।" पवन ने आगे चुटकी लेते हुए कहा कि आज के फैशन के जमाने में चीजों की गारंटी नहीं, सिर्फ वारंटी होती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं टिकाऊ था, हूं और रहूंगा।

पवन से होस्ट ने भी किया मजाक (Pawan Singh Proposes To Female Host For Marriage On Stage)

पवन सिंह की इस बात पर होस्ट ने भी मजेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, जो सुबह 'हाय' कहते हैं और शाम को 'बाय' बोल देते हैं। होस्ट की इस बात को पकड़ते हुए पवन सिंह ने बातों ही बातों में एक बड़ा तंज कस दिया, जिसे लोग उनकी निजी जिंदगी और पुराने विवादों से जोड़कर देख रहे हैं।

पवन सिंंह ने लड़कियां के चीटिंग पर की बात (pawan singh proposes to female host)

पवन सिंह ने कहा कि सिर्फ लड़के ही नहीं, बल्कि आजकल की महिलाएं भी चीट करती हैं। उन्होंने इशारों में कहा, "आजकल तो लड़कियां कहती हैं कि मंदिर जा रही हैं, लेकिन जाती कहीं और हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि रिश्तों में गलतियां सिर्फ एक तरफ से नहीं होतीं, लड़कियां भी बराबर की जिम्मेदार होती हैं।

पवन सिंह के बयान को दूसरी पत्नी से जोड़ रहे लोग

पवन सिंह का यह बेबाक अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है, वहीं कुछ लोग इसे उनकी पुरानी शादियों के कड़वे अनुभवों का नतीजा बता रहे हैं। गौरतलब है कि पवन सिंह की पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी और दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ भी उनका लंबा विवाद चला था। फिलहाल, पवन का यह 'फ्लर्टिंग' अंदाज इंटरनेट पर छाया हुआ है।

ये भी पढ़ें

लॉरेंस बिश्नोई पर तंज कसते हुए कपिल शर्मा ने दिया बेबाक बयान, LIVE इवेंट में बोले- एक-दो मुल्कों के गैंगस्टर…
TV न्यूज
लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम है जो सुनते हैं बड़े-बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन कपिल शर्मा कहा किसी से डरने वाले हैं। एक लाइव इवेंट के जरिए उन्होंने लॉरेंस गैंग पर तंज कस दिया। जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bhojpuri

Published on:

04 Feb 2026 03:57 pm

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / लड़कियां मंदिर जाने के बहाने कहीं और… पवन सिंह ने होस्ट से ली चुटकी, दूसरी पत्नी पर कसा तंज!

बड़ी खबरें

View All

भोजपुरी

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

पवन सिंह को अचानक आया गुस्सा, माइक लेकर चल दिए लड़ने, बीच- बचाव के लिए लोग आए सामने

Pawan Singh Angry moves to hit man said do not disturb me in gunjan singh birthday
भोजपुरी

सांसद के घर हुई लाखों की चोरी, डुप्लीकेट चाबी से उड़ाए पैसे, पकड़ने के लिए बिछाया ‘जाल’

Bjp MP And actor Manoj Tiwari Residence 5.40 lakhs stolen accused arrested help of CCTV footage
भोजपुरी

हाथ में कोबरा लिए दिखीं फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस, सामने आया वीडियो

KAJAL RAGHWANI
भोजपुरी

तुम सबके बस की राजनीति नहीं है, केवल अश्लील गाने बनाकर अश्लीलता फैलाओ… जन सुराज से इस्तीफे के बाद सिंगर रितेश पांडेय की हुई फजीहत

Ritesh Pandey Resigns From Jan Suraaj
भोजपुरी

इस रंग के कपड़े क्यों नहीं पहनते पवन सिंह, चौंकाने वाली सामने आई वजह

PAWAN SINGH
भोजपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.