इस रंग के कपड़े क्यों नहीं पहनते पवन सिंह, चौंकाने वाली सामने आई वजह

Pawan Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह आखिर क्यों एक विशेष रंग का कपड़ा नहीं पहने? इसकी वजह भी सामने आ गई है…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 11, 2026

PAWAN SINGH

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Pawan Singh Avoids Black Color Clothes: ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के लेटेस्ट एपिसोड में इस बार भोजपुरी जगत के तीन बड़े चेहरे मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ और पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी मौजूदगी से मंच को खास बना दिया। हंसी-मजाक और राजनीति की हल्की चुहल के बीच पवन सिंह ने एक ऐसा खुलासा किया, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। पहली बार उन्होंने बताया कि वे काले रंग के कपड़े पहनने से क्यों बचते हैं? चलिए पूरी बात बताते हैं।

क्या है मजबूरी?

सभी जानते हैं… पवन सिंह किसी बात पर कतराते नहीं हैं। सभी मंच पर खुलेआम बोलते हैं। लेकिन ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के मंच पर इस बार पवन सिंह कुछ ज्यादा ही संभलकर बोले। पूरे एपिसोड में उनकी बातचीत बेहद सीमित रही, मानो वे हर शब्द सोच-समझकर ही कह रहे हों।

बातचीत के दौरान उन्होंने अपने पहनावे से जुड़ा एक दिलचस्प राज खोला, जिसने सबको चौंका दिया। पवन ने बताया कि वे काले रंग के कपड़ों से दूर रहते हैं, क्योंकि जब भी वे सिर से पांव तक ब्लैक पहनकर बाहर निकलते हैं, उनके साथ कोई न कोई अनहोनी जरूर हो जाती है। कहीं बहस, कहीं विवाद (लड़ाई) या फिर किसी मंच पर कोई गड़बड़ ऐसे में पूरा दिन खराब हो जाता है।

उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसी खास कपड़े में उनका दिन बिगड़ जाए, तो वे उसे दोबारा कभी नहीं पहनते। इसके उलट, जो आउटफिट उनके लिए ‘लकी’ साबित हो जाए, उसे वे एक-दो साल तक नहीं बल्कि 5-5 साल तक पहन सकते हैं।

इस बातचीत के दौरान मनोज तिवारी हंसी नहीं रोक पाए, क्योंकि वे खुद उस दिन ब्लैक अटायर में शो में आए थे। पवन ने यह भी जोड़ा कि उनके पहनावे में लाल रंग की झलक अक्सर मिल जाएगी, क्योंकि लाल उनके लिए शुभ माना जाता है। यह हल्की-फुल्की बातचीत एपिसोड में मजेदार मोड़ लेकर आई और पवन सिंह की पर्सनैलिटी का एक अनोखा पहलू सामने ले आई।

पवन सिंह का बचपन भी गरीबी में निकला

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के मंच पर सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि संघर्षों की भावुक कहानियां भी सुनने को मिलीं। बातचीत के दौरान मनोज तिवारी और पवन सिंह ने अपने शुरुआती दिनों की कठिनाईयों का जिक्र किया। मनोज तिवारी ने बताया कि कॉलेज के दौरान पढ़ाई और खर्च दोनों संभालने के लिए उन्होंने तीन साल तक ड्राइवर की नौकरी की। दूसरी ओर पवन सिंह का बचपन गरीबी की तंगहाली में गुजरा। उन्होंने खुलासा किया कि उनके गांव में जब भी किसी की शादी होती, तो बचे हुए भोजन को गरीब बच्चों में बांटा जाता था और उन्हीं छोटे-छोटे हाथों में एक हाथ उनका भी होता था।

शो में पवन ने ये भी कहा कि उनकी जिंदगी तीन बातों पर टिकी है- मां, उनका काम और उनके दर्शक। इन्हीं की वजह से वे आज इस मुकाम तक पहुंच सके हैं। उनका यह भावुक पक्ष दर्शकों के दिल को छू गया।

भोजपुरी

मनोरंजन

