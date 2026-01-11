इस रंग के कपड़े क्यों नहीं पहनते पवन सिंह, चौंकाने वाली सामने आई वजह

‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ के मंच पर सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि संघर्षों की भावुक कहानियां भी सुनने को मिलीं। बातचीत के दौरान मनोज तिवारी और पवन सिंह ने अपने शुरुआती दिनों की कठिनाईयों का जिक्र किया। मनोज तिवारी ने बताया कि कॉलेज के दौरान पढ़ाई और खर्च दोनों संभालने के लिए उन्होंने तीन साल तक ड्राइवर की नौकरी की। दूसरी ओर पवन सिंह का बचपन गरीबी की तंगहाली में गुजरा। उन्होंने खुलासा किया कि उनके गांव में जब भी किसी की शादी होती, तो बचे हुए भोजन को गरीब बच्चों में बांटा जाता था और उन्हीं छोटे-छोटे हाथों में एक हाथ उनका भी होता था।