26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोजपुरी

अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को लेकर दिया बेबाक बयान, बोलीं- वो 10 जगह अलग-अलग लड़कियों के साथ…

Akshara Singh On Pawan Singh: अक्षरा सिंह और पवन सिंह एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं पाया। अब सालों बाद भी जब दोनों अलग हो चुके हैं तो अक्षरा सिंह का नाम उनसे जुड़ता रहता है। इसी को लेकर एक्ट्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने इसका शानदार जवाब दिया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 26, 2026

Akshara Singh cries who will marry me said Pawan Singh roj 10 ladkiyo ke sath ghumte hain

अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को लेकर की बात

Akshara Singh On Pawan Singh: भोजपुरीकी फेमस एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। उनकी और सुपरस्टार पवन सिंह की लव स्टोरी से हर कोई परिचित है। हर कोई जानता है कि शादी से पहले पवन सिंह अक्षरा सिंह को अपना दिल दे बैठे थे, लेकिन उनके परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और दोनों अलग हो गए। जिसके बाद अक्षरा सिंह के दोस्तों ने कई खुलासे किए और बताया कि जब पवन सिंह की शादी हुई थी तो अक्षरा पूरी तरह टूट गई थीं। अब दोनों के ब्रेकअप को लंबा अरसा बीत चुका है, पर अक्षरा का नाम आज भी पवन सिंह से जुड़ता रहता है। उसी को लेकर उन्होंने बेबाक बयान दिया है और अपना गुस्सा निकाला है।

अक्षरा सिंह ने पवन सिंह से नाम जुड़ने पर दिया रिएक्शन (Akshara Singh On Pawan Singh)

सिद्धार्थ कन्नन से अक्षरा सिंह ने खास बातचीत की। अक्षरा ने अपनी निजी जिंदगी और करियर पर पड़ने वाले असर के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, "काफी समय बीत चुका है, मैं भी अपनी लाइफ में मूव-ऑन करना चाहती हूं। पवन सिंह दस अलग-अलग लड़कियों के साथ घूमते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करता। लेकिन मुझसे हर जगह उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। अगर मेरा नाम बार-बार उनसे जोड़ा जाएगा और हमारी पुरानी क्लिप्स वायरल होती रहेंगी, तो मुझसे शादी कौन करेगा?" अक्षरा ने आगे कहा कि दुनिया को उनके (पवन सिंह) चरित्र के बारे में पता है, फिर भी लोग उन्हें ही कटघरे में खड़ा करते हैं।

अंजलि राघव विवाद पर भी रखी अक्षरा ने राय (Akshara Singh angry constant questions ex pawan singh)

हाल ही में एक स्टेज शो का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पवन सिंह हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर पर हाथ रखते नजर आए थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अक्षरा ने अंजलि को ही निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, "इसमें उस लड़की की गलती है। अगर मैं उसकी जगह होती, तो उन्हें तुरंत धक्का दे देती। अगर कोई आपको गलत तरीके से छूता है, तो आपको उसी वक्त कड़ा रिएक्शन देना चाहिए।"

अक्षरा ने किया है हमेशा ज्योति सिंह का समर्थन (Pawan Singh wife Jyoti Singh)

अक्षरा ने उस समय को भी याद किया जब पवन सिंह की शादी के दिन ही उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया था। उन्होंने बताया कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने उन्हें फोन कर अपनी परेशानी बताई थी। अक्षरा ने कहा, "मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की क्योंकि मैं उनके स्वभाव को जानती थी।"

ज्योति सिंह और पवन सिंह के तलाक की हैं खबरें

यही नहीं, अक्षरा ने ज्योति सिंह द्वारा मांगी गई एलिमनी (गुजारा भत्ता) का भी पुरजोर समर्थन किया है। उनका मानना है कि किसी भी तलाकशुदा महिला की आर्थिक सुरक्षा उसका कानूनी हक है और उसे पूरा मान-सम्मान मिलना चाहिए। अक्षरा पहले भी ज्योति सिंह के राजनीति में आने के फैसले की तारीफ कर चुकी हैं। अक्षरा के इन बयानों ने एक बार फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में हलचल पैदा कर दी है।

ये भी पढ़ें

प्रेमानंद महाराज से मिलकर आई पूनम पांडे ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ऐसा लग रहा था जैसे…
बॉलीवुड
Poonam Pandey reaction after Premanand Maharaj meet said lag raha tha jaise hagwan baithe ho

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Feb 2026 09:53 am

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को लेकर दिया बेबाक बयान, बोलीं- वो 10 जगह अलग-अलग लड़कियों के साथ…

बड़ी खबरें

View All

भोजपुरी

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

नाभि के लिए भोजपुरी सिंगर्स और हीरो में क्यों है इतना ऑब्सेशन? निरहुआ ने दिया सटीक जवाब

अक्सर भोजपुरी इंडस्ट्री के गानों और स्टार्स को अश्लील इंडस्ट्री कहा जाता है। उसके गाने भी बेहद खराब होते हैं। साथ ही ज्यादातर गानों में नाभि और अंगों पर ही क्यों फोकस किया जाता है उसका जवाब एक्टर निरहुआ ने दिया है।
भोजपुरी

तू रेट बताएगा मेरा… भोजपुरी सिंगर ने शो में एंकर पर चलाई चप्पल, वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक भोजपुरी सिंगर हाथ में चप्पल लिए एंकर की तरफ भाग रही हैं और साथ ही कह रही हैं कि ये मेरा रेट बताएगा।
भोजपुरी

पवन सिंह-ज्योति सिंह के तलाक पर अक्षरा सिंह ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘…बहुत कुछ झेला है’, सामने आया वीडियो

Pawan Singh-Jyoti Singh Divorce Controversy
भोजपुरी

लड़कियां मंदिर जाने के बहाने कहीं और… पवन सिंह ने होस्ट से ली चुटकी, दूसरी पत्नी पर कसा तंज!

पवन सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के सिद्धार्थनगर महोत्सव 2026 के दौरान मंच पर उन्होंने एक महिला एंकर को मजाक में शादी के लिए प्रपोज कर दिया। साथ ही उन्होंने इस दौरान महिलाओं पर एक तंज भी कसा, जिसे लोग उनकी निजी जिंदगी से जोड़ रहे हैं। देखिए पूरी वीडियो...
भोजपुरी

पवन सिंह को अचानक आया गुस्सा, माइक लेकर चल दिए लड़ने, बीच- बचाव के लिए लोग आए सामने

Pawan Singh Angry moves to hit man said do not disturb me in gunjan singh birthday
भोजपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.