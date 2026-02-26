अक्षरा सिंह ने पवन सिंह को लेकर दिया बेबाक बयान, बोलीं- वो 10 जगह अलग-अलग लड़कियों के साथ…

Akshara Singh On Pawan Singh: भोजपुरीकी फेमस एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। उनकी और सुपरस्टार पवन सिंह की लव स्टोरी से हर कोई परिचित है। हर कोई जानता है कि शादी से पहले पवन सिंह अक्षरा सिंह को अपना दिल दे बैठे थे, लेकिन उनके परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और दोनों अलग हो गए। जिसके बाद अक्षरा सिंह के दोस्तों ने कई खुलासे किए और बताया कि जब पवन सिंह की शादी हुई थी तो अक्षरा पूरी तरह टूट गई थीं। अब दोनों के ब्रेकअप को लंबा अरसा बीत चुका है, पर अक्षरा का नाम आज भी पवन सिंह से जुड़ता रहता है। उसी को लेकर उन्होंने बेबाक बयान दिया है और अपना गुस्सा निकाला है।