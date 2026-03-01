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पवन सिंह के कई अफेयर…मोनालिसा ने बताया अक्षरा सिंह के साथ भोजपुरी स्टार के रिश्ते का कड़वा सच

Monalisa On Pawan Singh Affair With Akshara Singh: भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने हाल ही में पवन सिंह के अफेयर्स को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। मोनालिसा ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 16, 2026

Monalisa On Pawan Singh Affair With Akshara Singh

Monalisa On Pawan Singh Affair With Akshara Singh (सोर्स- एक्स)

Monalisa On Pawan Singh Affair With Akshara Singh: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अपने गानों और फिल्मों के साथ-साथ सितारों की निजी जिंदगी को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहती है। खासतौर पर जब बात इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स की हो तो उनकी पर्सनल लाइफ भी लोगों के लिए दिलचस्प चर्चा का विषय बन जाती है।

पवन सिंह के रिश्तों पर मोनालिसा का बयान (Monalisa On Pawan Singh Affair With Akshara Singh)

हाल ही में मशहूर अभिनेत्री मोनालिसा ने एक इंटरव्यू में भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह और अभिनेत्री अक्षरा सिंह के साथ रिश्तों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मोनालिसा के इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर फिर से पवन सिंह और अक्षरा सिंह की पुरानी लव स्टोरी और उनके विवाद की चर्चा तेज हो गई है। एक समय था जब दोनों की जोड़ी भोजपुरी फिल्मों की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में गिनी जाती थी। लेकिन बाद में उनके रिश्ते में आई दरार ने इंडस्ट्री में काफी हलचल मचा दी थी।

पवन सिंह की पर्सनल लाइफ को लेकर बयान (Monalisa On Pawan Singh Affair With Akshara Singh)

एक इंटरव्यू के दौरान मोनालिसा ने बताया कि जब वो पवन सिंह के साथ फिल्मों में काम कर रही थीं, उस दौरान उनकी निजी जिंदगी काफी जटिल दौर से गुजर रही थी। अभिनेत्री के अनुसार उस समय पवन सिंह के जीवन में एक साथ कई रिश्तों की चर्चा रहती थी। शूटिंग के दौरान कई बार उनकी निजी जिंदगी की बातें भी सामने आ जाती थीं, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता था।

मोनालिसा ने यह भी कहा कि एक कलाकार के तौर पर पवन सिंह हमेशा काम के प्रति गंभीर रहते थे, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में उतार-चढ़ाव अक्सर चर्चा का विषय बन जाता था।

अक्षरा सिंह के साथ रिश्ते की कहानी (Monalisa On Pawan Singh Affair With Akshara Singh)

भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री भी काफी चर्चित रही। इसी दौरान दोनों के रिश्ते की खबरें भी सामने आने लगी थीं।

मोनालिसा के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच बढ़ती दूरियों की चर्चा सेट पर भी होती रहती थी। हालांकि अक्षरा सिंह ने कभी सीधे तौर पर उनसे इस बारे में बात नहीं की, लेकिन माहौल से यह साफ महसूस होता था कि रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था।

संघर्ष भरे दिनों की यादें

अपने करियर के शुरुआती दौर को याद करते हुए मोनालिसा ने इंडस्ट्री के एक कड़वे सच का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब वह बी-ग्रेड फिल्मों में काम कर रही थीं, तब कई बार उन्हें असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कुछ कलाकार शूटिंग के दौरान सीमाएं लांघने की कोशिश भी करते थे, जिससे उन्हें मानसिक रूप से परेशान होना पड़ता था।

हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि उनके साथ काम करने वाले कई कलाकार बेहद सम्मानजनक और सहयोगी भी रहे हैं।

पवन सिंह के व्यवहार पर क्या बोलीं मोनालिसा

इंडस्ट्री में पवन सिंह को लेकर अक्सर कई तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मोनालिसा ने कहा कि उनके साथ पवन सिंह का व्यवहार हमेशा प्रोफेशनल रहा है। उन्होंने कभी भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया।

अभिनेत्री का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में बाहर से जो छवि बनती है, वह हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती।

ब्रेकअप के बाद भी खत्म नहीं हुआ विवाद

पवन सिंह और अक्षरा सिंह का रिश्ता खत्म हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन इस विवाद की चर्चा अब भी समय-समय पर सामने आ जाती है। हाल ही में अक्षरा सिंह ने भी एक बातचीत में अपने पुराने रिश्ते को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और समाज के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए थे।

मोनालिसा की शादी और अफवाहें

मोनालिसा ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर को-स्टार्स के साथ काम करने पर अफेयर की अफवाहें फैल जाती हैं। कई बार उनके बारे में भी ऐसी बातें कही गईं, लेकिन उन्होंने इन खबरों पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया।

बता दें कि मोनालिसा ने साल 2017 में अभिनेता विक्रांत सिंह राजपूत से शादी की थी और अब दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशी-खुशी जी रहे हैं।

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Updated on:

16 Mar 2026 06:50 pm

Published on:

16 Mar 2026 06:49 pm

Hindi News / Entertainment / Bhojpuri / पवन सिंह के कई अफेयर…मोनालिसा ने बताया अक्षरा सिंह के साथ भोजपुरी स्टार के रिश्ते का कड़वा सच

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