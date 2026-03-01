पवन सिंह के कई अफेयर…मोनालिसा ने बताया अक्षरा सिंह के साथ भोजपुरी स्टार के रिश्ते का कड़वा सच

हाल ही में मशहूर अभिनेत्री मोनालिसा ने एक इंटरव्यू में भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह और अभिनेत्री अक्षरा सिंह के साथ रिश्तों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मोनालिसा के इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर फिर से पवन सिंह और अक्षरा सिंह की पुरानी लव स्टोरी और उनके विवाद की चर्चा तेज हो गई है। एक समय था जब दोनों की जोड़ी भोजपुरी फिल्मों की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में गिनी जाती थी। लेकिन बाद में उनके रिश्ते में आई दरार ने इंडस्ट्री में काफी हलचल मचा दी थी।