क्या आपके घर मां-बहन नहीं? ट्रोलर्स पर भड़कीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह; बोलीं- मरकर देवी नहीं बनना…

यह विवाद तब शुरू हुआ जब ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वह एक गाना गा रही थीं। इस गाने के बाद एवो कहतीं हैं कि ये गाना उनके पति (पवन सिंह) का है। लेकिन यह गाना असल में खेसारी लाल यादव का है। इसके चलते, सोशल मीडिया पर लोगों ने ज्योति सिंह को ट्रोल करना शुरू कर दिया और उन पर तरह-तरह के कमेंट्स की बौछार कर दी। ट्रोलिंग के जवाब में, ज्योति सिंह ने माफ़ी मांगी और कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह गाना खेसारी भैया का है। इसके बावजूद, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना बंद नहीं किया, जिसके बाद ज्योति सिंह ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो पोस्ट किया।