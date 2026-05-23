बिहार: टूटते खंभे और बाहर निकले सरिये! 64 करोड़ के केनी पुल में दरार से बढ़ी दहशत, तस्वीरें वायरल

प्रेम कुमार ने आगे कहा कि जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए इन मुद्दों की बारीकी से जांच की जा रही है। यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है और यह साबित होता है कि पुल का निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं किया गया था, तो सरकार संबंधित जिम्मेदार इंजीनियरों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी।” इस घटना ने एक बार फिर बिहार में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गुणवत्ता और उनके रखरखाव के मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।