पटना में अब युवतियां भी बनीं चेन स्नैचर, राह चलते लोगों से छीन रही हैं सोने की चेन

ताजा मामला शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र का है। उत्तरी पटेल नगर स्थित पंप हाउस के पास बाइक सवार युवक के साथ आई एक युवती ने गौतम कुमार नामक युवक के गले से सोने की चेन झपट ली। उस समय गौतम पैदल जा रहे थे। बताया जा रहा है कि त्रिभुवन अपार्टमेंट के पास बाइक सवार युवक-युवती पहुंचे और पीछे बैठी युवती ने झपट्टा मारकर चेन छीन ली। घटना के बाद गौतम ने दोनों का पीछा भी किया, लेकिन वे फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।