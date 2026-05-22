खून देखकर मर्डर समझ रहे थे घरवाले, बेटी प्रेमी संग हो गई थी फरार; पुलिस ने महाराष्ट्र से किया बरामद

मर्डर की आशंका को देखते हुए रोहतास पुलिस तुरंत हाई-अलर्ट पर आ गई। घटनास्थल पर फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम, डॉग स्क्वॉड और तकनीकी जांच दल को तैनात किया गया। शुरुआत में पुलिस को भी यह मामला कत्ल का लग रहा था, लेकिन घटनास्थल की बारीकी से जांच करने पर पुलिस को कुछ तकनीकी खामियां और संदेहास्पद कड़ियां मिलीं। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक अतुलेश झा के निर्देश पर तकनीकी टीम ने किशोरी के मोबाइल का कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) खंगाला। जांच में पता चला कि गायब होने से पहले किशोरी बांका जिले के अकोढ़ीगोला थाना क्षेत्र के रहने वाले मयंक कुमार नाम के एक युवक के साथ पिछले 5 साल से लगातार संपर्क में थी।