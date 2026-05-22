‘बिहार की होनी चाहिए अपनी IPL टीम’, इस बड़े उद्योगपति ने जताई इच्छा; सीएम सम्राट चौधरी ने दिया जवाब

अनिल अग्रवाल ने बिहार की मौजूदा खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर चिंता जताते हुए कहा कि उन्हें हमेशा यह बात खलती है कि बिहार को क्रिकेट में वह नाम और पहचान क्यों नहीं मिल पा रही है, जिसके यहां के खिलाड़ी हकदार हैं। उन्होंने आगे कहा, 'मेरा हमेशा से यह सपना और प्रयास रहा है कि बिहार के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले। हमारे खिलाड़ियों को भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट बिहार में ही मिलना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हमारे बच्चों को सही प्रेरणा और सुविधाएं मिलें, तो हमारे बिहार से बनने वाली टीम दुनिया की बेस्ट टीम होगी।'