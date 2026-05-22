2008 से ये सीट जीत रहे JDU के नीरज कुमार, इस बार सेंध लगाने की तैयारी में RJD; किस पर दांव लगाएंगे तेजस्वी यादव?

Bihar MLC Election: बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। भोजपुर-बक्सर निर्वाचन क्षेत्र जीतने के बाद राजद पूरी तरह से उत्साहित है, वो एनडीए की उन सीटों पर सेंध लगानी की तैयारी कर रही है, जहां सालों से एनडीए का राज है। ऐसी ही एक सीट है पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, यहां से जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार 2008 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार उन्हें अपने ही गढ़ में घेरेने के लिए राजद ने तैयारी तेज कर दी है।