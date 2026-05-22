नाथनगर से लापता पांचों बच्चियां पटना में मिलीं, भागलपुर से बच्चियां आखिर पटना कैसे पहुंची?

राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के अनुसार, सभी बच्चियां ट्रेन के जरिए भागलपुर से पटना पहुंची थीं। हालांकि वे पटना कैसे पहुंचीं और उनके साथ क्या हुआ, इसे लेकर अभी जांच जारी है। जीआरपी का कहना है कि पटना रेल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल बच्चियां काफी डरी और परेशान हैं, इसलिए वे कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रही हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।