Modi-Meloni वायरल होते ही चर्चा में आया बिहार, यहीं से शुरू हुआ था भारत का टॉफ़ी उद्योग

यह अलग बात है कि बिहार की राजधानी पटना से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित मढ़ौरा आज विकास और रोजगार की चुनौतियों से जूझ रहा है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था, जब यह शहर निवेश, उद्योग और नौकरियों के लिए अपनी अलग पहचान रखता था। इंग्लैंड की कंपनी C & E Morton प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों को डिब्बाबंद भोजन की आपूर्ति करती थी। इस कंपनी ने Parle Products की Melody टॉफ़ी से काफी पहले ही भारत के मिठाई उद्योग में अपनी खास पहचान बना ली थी। कंपनी की सफलता के बाद यहां अन्य उद्योगों ने भी निवेश करना शुरू कर दिया। भारत की पहली चॉकलेट और टॉफ़ी बनाने वाली फैक्ट्री वर्ष 1929 में बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा शहर में स्थापित हुई थी। यह फैक्ट्री ‘Morton Toffee Factory’ के नाम से प्रसिद्ध थी और इसे देश की पहली व्यवस्थित मिठाई निर्माण फैक्ट्री माना जाता है।