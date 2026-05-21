तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी जब आए आमने-सामने, हाथ मिलाकर नेता प्रतिपक्ष ने कह दी ये बात

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) में आने और मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय करने से पहले सम्राट चौधरी लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के बड़े चेहरों में गिने जाते थे। इतना ही नहीं, वे तेजस्वी यादव की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री भी रह चुके थे। हाल ही में सदन के भीतर भी तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को लालू की पाठशाला का छात्र बताया था।