बिहार: भागलपुर में अपराधी का सरेंडर स्टाइल वायरल, गंगा में बहाए हथियार, अपराध छोड़ने की खाई कसम

कैलाश मंडल ने अपना अवैध हथियार गंगा में विसर्जित करने से पहले पंडित जी के मंत्रों के साथ अपने माता-पिता को साक्षी मानकर अपराध न करने की कसम खाई। इसके साथ ही उसने सादगीपूर्ण जीवन जीने का संकल्प लिया। कैलाश मंडल ने सुल्तानगंज स्थित पवित्र गंगा घाट पर विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना करने के बाद अपने पास मौजूद अवैध हथियार गंगा मैया की गोद में विसर्जित कर दिए। हथियार पानी में बहाने के बाद उसने हाथ जोड़कर गंगा मैया से कसम खाई कि वह आगे किसी भी आपराधिक घटना में शामिल नहीं होगा। गंगा तट पर कुख्यात अपराधी द्वारा इस तरह हथियार सरेंडर करने का यह अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।