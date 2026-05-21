Bankipur By-election: नितिन नवीन के गढ़ में PK की एंट्री से BJP ने बदला प्लान, टिकट के लिए भाजपा में मची होड़

प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने के बाद कायस्थ बहुल बांकीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा किसे उम्मीदवार बनाएगी, इसे लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा के संभावित कायस्थ दावेदारों ने भी अपने-अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इनमें एक मौजूदा विधान पार्षद भी शामिल हैं, जो इस प्रतिष्ठित सीट के लिए दिल्ली में सक्रिय लॉबिंग कर रहे हैं। वहीं, एक सांसद भी अपने बेटे के लिए टिकट की दावेदारी को लेकर दिल्ली में कैंप किए हुए हैं।