हाईप्रोफाइल चुनावी जंग! बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर ने उतारी टीम, क्या PK बांकीपुर में कर पाएंगे सियासी चमत्कार?

नितिन नवीन की जगह बीजेपी के नए स्थानीय उम्मीदवार को लेकर पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और संभावित एंटी-इन्कंबेंसी (नाराजगी) को प्रशांत किशोर की टीम अपने लिए अवसर के तौर पर देख रही है। जन सुराज को उम्मीद है कि इसका चुनावी फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही बांकीपुर में 18 से 34 वर्ष आयु वर्ग के करीब 1.10 लाख से अधिक युवा मतदाता हैं। ‘बिहार में रोजगार’ और ‘भविष्य के बदलाव’ वाले नैरेटिव के जरिए प्रशांत किशोर की टीम को भरोसा है कि वह युवाओं के साथ-साथ बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में भी 20 से 25 फीसदी तक सेंध लगा सकती है। पार्टी इसी मुद्दे को क्षेत्र में जोर-शोर से प्रचारित कर रही है। यही वजह है कि पीके की टीम लगातार महिलाओं और युवाओं के साथ बैठकें कर माहौल बनाने और मुकाबले को बराबरी पर लाने की कोशिश में जुटी है।