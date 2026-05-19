बिहार: नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति चुनाव की तारीख तय, जानें कब होगा मतदान?

Bihar Nagar Nikay Election: शहरों के विकास और नगर निकायों के कामकाज को बेहतर बनाने को लेकर मंगलवार को बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने सशक्त स्थायी समिति के चुनाव की नई तारीखों का एलान कर दिया है। सरकार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सशक्त स्थायी समिति का चुनाव 26 मई से 31 मई के बीच हर हाल में पूरा कराया जाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सशक्त स्थायी समिति के गठन से नगर निकायों में रुके हुए विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।