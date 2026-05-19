बिहार: नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति चुनाव की तारीख तय, जानें कब होगा मतदान?

सांकेतिक तस्वीर
Bihar Nagar Nikay Election: शहरों के विकास और नगर निकायों के कामकाज को बेहतर बनाने को लेकर मंगलवार को बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने सशक्त स्थायी समिति के चुनाव की नई तारीखों का एलान कर दिया है। सरकार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सशक्त स्थायी समिति का चुनाव 26 मई से 31 मई के बीच हर हाल में पूरा कराया जाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सशक्त स्थायी समिति के गठन से नगर निकायों में रुके हुए विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।
बिहार सरकार ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर नियमों में बदलाव किया है। पहले सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का चयन सीधे नगर निगम के महापौर (मेयर) या नगर निकायों के मुख्य पार्षद के स्तर पर किया जाता था। लेकिन अब नए नियमों के तहत संबंधित जिले के डीएम की निगरानी में सभी वार्ड पार्षदों के बीच सीक्रेट बैलेट के जरिए चुनाव कराया जाएगा, ताकि समिति के सदस्यों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ हो सके।
पुरानी व्यवस्था में मेयर और मुख्य पार्षदों पर अपनी पसंद के लोगों को शामिल करने, मनमानी करने और ट्रांसफर-पोस्टिंग व विकास योजनाओं में पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। सरकार ने पार्षदों के बीच होने वाले विवाद और असंतोष को खत्म करने के लिए अब यह अधिकार जनता द्वारा चुने गए वार्ड पार्षदों को सौंप दिया है।
राज्य सरकार पहले सभी नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव 15 से 25 अप्रैल के बीच कराने की तैयारी में थी। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। हालांकि, बाद में नगर विकास विभाग ने किसी कारणवश चुनाव प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। विभाग ने निर्देश दिया था कि जिन निकायों में 15 अप्रैल तक निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां निर्वाचित सशक्त स्थायी समिति अपना कार्य जारी रखेगी।
नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि अब राज्य सरकार ने स्थगित निर्वाचन प्रक्रिया को दोबारा शुरू करते हुए इसे तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का फैसला लिया है।
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