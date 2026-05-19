IGIMS बना रणक्षेत्र: MBBS छात्र की पिटाई के बाद गार्डों पर टूटा छात्रों का गुस्सा, कई जख्मी

आरोप है कि काफी देर तक नंबर नहीं आने पर सुधीर और कर्मचारी के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो धीरे-धीरे तीखी बहस में बदल गई। देखते ही देखते मामला बढ़ गया। इसके बाद गार्ड ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एमबीबीएस छात्र पर हमला कर दिया। छात्र सुधीर कुमार का आरोप है कि ओपीडी में विवाद शांत होने के बाद भी वहां तैनात कुछ अन्य गार्डों ने उस पर हमला कर दिया और सभी ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई की।