बिहार में घूम रहे दो-दो स्वास्थ्य मंत्री? कांग्रेस और राजद के निशाने पर आए शिक्षा मंत्री

विपक्ष द्वारा जो वीडियो शेयर किया जा रहा था, उसमें शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को यह कहते सुना गया, 'हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी है और हमारा मंत्रालय बिहार के एक-एक घर के बच्चों से जुड़ा हुआ मंत्रालय है। बिहार की शिक्षा ही समृद्धि का आधार बने इसके लिए हम काम करेंगे और काम हमने शुरू कर दिया है।' इस वीडियो में वे पहली लाइन में खुद को स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे, लेकिन ठीक अगली ही लाइन में बिहार की शिक्षा की बात कर रहे थे, जिसने राजनीतिक गलियारों में चुटकुलों और मीम्स की बाढ़ ला दी।