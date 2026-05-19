आनंद मोहन के निशाने पर निशांत कुमार, बोले- बाप-बेटे को डॉक्टर की जरूरत, इसीलिए दिया स्वास्थ्य विभाग

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को नई सरकार में मंत्री पद नहीं मिलने के कारण वे यह गुबार निकाल रहे हैं। इस नैरेटिव पर पलटवार करते हुए आनंद मोहन ने कहा, 'कुछ लोग कहानी सेट कर रहे हैं कि आनंद मोहन अपने बेटे को पद दिलाने के लिए बौखला गया है। मुझे किसी पद या नुकसान की चिंता नहीं है। जो लोग परिवारवाद पर हल्ला मचाते हैं, उन्होंने खुद अपने भाई को डुमरांव से टिकट दिया। आरा-बक्सर के एमएलसी चुनाव में पैसों की थैली को जनता ने करारा जवाब दिया है और आगे भी यही होगा।'