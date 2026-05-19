Bihar MLC Election: चार सीटों के लिए BJP में 70 नामों पर मंथन, जानें 9 सीटों में किस दल को कितनी मिलेंगी सीटें

एनडीए सूत्रों के अनुसार, बिहार विधान परिषद की 9 सीटों में भाजपा को 4, जदयू को 3 और लोजपा (रामविलास) को 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं, एक सीट विपक्ष के खाते में जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा अपने कोटे की चार सीटों में से एक पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेज सकती है। विपक्ष के हिस्से में आने वाली सीट को लेकर तेजस्वी यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की है, जबकि लोजपा (रामविलास) फिलहाल इस मुद्दे पर चुप है। जदयू के हिस्से में आने वाली तीन सीटों को लेकर गुरुवार को बैठक होने वाली है। वहीं, भाजपा की चार सीटों के लिए पार्टी नेताओं ने करीब 60-70 नामों पर मंथन किया है।