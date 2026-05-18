बिहार के स्कूलों में अब बच्चों के शरीर के वजन से तय होगा बस्ते का बोझ, सरकार का सख्त आदेश

एनसीईआरटी के दिशा निर्देशों के मुताबिक, स्कूलों में बैग का वजन चेक करना अब एक नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए टीचर्स की यह जिम्मेदारी तय की गई है कि, वे हर तीन महीने में कम से कम एक बार पूरी क्लास के बच्चों के बैग का अचानक वजन चेक करें। अगर किसी बच्चे का बैग भारी मिलता है तो इसकी जानकारी तुरंत उसके माता-पिता को दी जाएगी। इसके बाद एक या दो हफ्ते तक उस बच्चे के बैग की निगरानी होगी ताकि, यह तय किया जा सके कि वह तय मानक के अनुसार, हल्का बैग लेकर स्कूल आ रहा है या नहीं।