18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

10वीं में अच्छे नंबर लाओ और हवाई जहाज की सैर करो! सरकारी स्कूल के टीचर ने पूरा किया ये अनोखा वादा

Govt School Teacher Gifts Flight Trip: तेलंगाना के एक सरकारी स्कूल के टीचर ने अपना वादा निभाते हुए 10वीं बोर्ड परीक्षा में 550 से ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट को अपने खर्चे पर हवाई जहाज की सैर कराई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

May 18, 2026

Telangana SSC Results 2026

Ramakishan Rao Gifts Flight Trip (Image- Patrika)

Telangana SSC Results 2026: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कई बच्चों के लिए हवाई जहाज में बैठना एक सपना होता है। लेकिन तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले के रामागिरी मंडल के बेगमपेट सरकारी हाई स्कूल के एक टीचर ने इस सपने को बच्चों की कामयाबी का अहम जरिया बना दिया। स्कूल के गणित के टीचर मलका रामाकिशन राव ने अपने वादे को पूरा करते हुए 10वीं (SSC) बोर्ड परीक्षा में शानदार नंबर लाने वाले स्टूडेंट को अपने खर्चे पर हवाई जहाज की सैर कराई है।

गणतंत्र दिवस पर किया था वादा

मैथ्स के टीचर मलका रामाकिशन राव ने इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान स्कूल में ऐलान किया था कि, 10वीं बोर्ड परीक्षा में जो भी छात्र 600 में से 550 से ज्यादा अंक लाएगा उसे वह इनाम के तौर पर अपनी तरफ से हवाई यात्रा करवाएंगे। श्रीमंथुला पूर्णचंदर नाम के स्टूडेंट ने इस चुनौती को एक्सेप्ट करते हुए परीक्षा में 600 में से 554 अंक हासिल कर यह खास इनाम अपने नाम कर लिया।

हैदराबाद से विशाखापत्तनम तक की उड़ान

टीचर रामाकिशन राव ने अपना वादा निभाते हुए खुद के पैसों से पूर्णचंदर को हैदराबाद से विशाखापत्तनम तक फ्लाइट से सफर कराया। यह सफर सिर्फ हवाई यात्रा तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि टीचर रामकिशन ने बच्चे को इस शहर के कई फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की सैर भी कराई। जिससे यह ट्रिप पूर्णचंदर के लिए जीवन-भर के लिए यादगार बन गई।

बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है मकसद

शिक्षक रामाकिशन राव का कहना है कि, उनकी इस पहल का खास मकसद स्टूडेंट्स को पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इंस्पायर करना और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना है। उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि, उनकी यह योजना आगे भी हर साल जारी रहेगी और 550 से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों को हवाई सैर का यह मौका मिलता रहेगा।

सर के वादे ने किया मोटिवेट

पहली बार हवाई जहाज में बैठने के एक्सपीरियंस को साझा करते हुए पूर्णचंदर ने कहा कि, सर के फ्लाइट वाले वादे ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं हवाई यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। टीचर्स के प्रोत्साहन और स्कूल में लगी स्पेशल क्लास की मदद से ही मैं अपना लक्ष्य हासिल कर पाया। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस एन शैलजा ने भी बताया कि, लक्ष्य तय करके पढ़ाने के तरीके और नई तकनीक से स्टूडेंट्स के रिजल्ट में काफी सुधार आ रहा है। इस अनोखी पहल ने बच्चों को यह अहसास दिलाया है कि, कड़ी मेहनत और लगन से वे उन चीजों को भी हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने सिर्फ कल्पना की थी।

ये भी पढ़ें

स्कूल हमें खुश रहना क्यों नहीं सिखाते? IAS दिव्या मित्तल ने गिनाईं शिक्षा व्यवस्था की कमियां, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
शिक्षा
IAS Divya Mittal Viral Post

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

10th Exam Result

12th Exam Result

मोटिवेशनल स्टोरी

result

Published on:

18 May 2026 01:33 pm

Hindi News / Education News / 10वीं में अच्छे नंबर लाओ और हवाई जहाज की सैर करो! सरकारी स्कूल के टीचर ने पूरा किया ये अनोखा वादा

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

स्कूल हमें खुश रहना क्यों नहीं सिखाते? IAS दिव्या मित्तल ने गिनाईं शिक्षा व्यवस्था की कमियां, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

IAS Divya Mittal Viral Post
शिक्षा

Rajasthan High Court Result जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें अपना परिणाम और कट-ऑफ, जान लें आगे का प्रोसेस

Rajasthan High Court Result 2026
शिक्षा

CBSE सीबीएसई ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, रीचेकिंग फीस में की कटौती, नंबर बढ़े तो मिलेगा पूरा रिफंड

CBSE Revaluation Fee
शिक्षा

डिजिटल चेकिंग पर CBSE की सफाई, शिक्षा मंत्रालय ने कहा अब पूरी तरह खत्म हुई टोटलिंग की गड़बड़ी

Cbse class 12 result 2026 rechecking
शिक्षा

180 KM साइकिल 42 KM दौड़ और तैराकी… CM हिमंत बिस्वा के बेटे नंदिल ने जीता ‘आयरनमैन वियतनाम’ चैलेंज

Himanta Biswa Sarma son
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.