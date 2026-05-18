10वीं में अच्छे नंबर लाओ और हवाई जहाज की सैर करो! सरकारी स्कूल के टीचर ने पूरा किया ये अनोखा वादा

पहली बार हवाई जहाज में बैठने के एक्सपीरियंस को साझा करते हुए पूर्णचंदर ने कहा कि, सर के फ्लाइट वाले वादे ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं हवाई यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। टीचर्स के प्रोत्साहन और स्कूल में लगी स्पेशल क्लास की मदद से ही मैं अपना लक्ष्य हासिल कर पाया। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस एन शैलजा ने भी बताया कि, लक्ष्य तय करके पढ़ाने के तरीके और नई तकनीक से स्टूडेंट्स के रिजल्ट में काफी सुधार आ रहा है। इस अनोखी पहल ने बच्चों को यह अहसास दिलाया है कि, कड़ी मेहनत और लगन से वे उन चीजों को भी हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने सिर्फ कल्पना की थी।