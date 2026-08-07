विवरण : राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्थान है जिसका गठन 1 सितंबर, 1961 को संस्था पंजीयन एक्ट के तहत साहित्य, विज्ञान संबंधी धर्मार्थ संस्था के रूप में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के श्री अरुबिंदो मार्ग स्थित है। डॉक्टर हृषिकेश सेनापति सितंबर 2015 से एनसीआरटी के निदेशक हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 27 जुलाई, 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना की वकालत की थी जिसके चलते सितंबर, 1961 को इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना 7 मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मिलाकर की गई थी। कुछ विषयों को छोड़कर एनसीईआरटी की किताबें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक मान्य हैं। 14 राज्यों के स्कूल बोर्डों ने भी एनसीईआरटी की किताबों को मान्यता दे रखी है।

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