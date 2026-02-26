26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

NCERT की किताबों में क्या छपेगा और क्या नहीं? जानें कौन करता है फैसला

आपने कभी न कभी NCERT की किताब जरूर देखी होगी लेकिन क्या आपको पता है की NCERT की किताबों में लिखा जाने वाला कंटेंट कैसे डिसाइड होता है और कौन इसका फैसला करता है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 26, 2026

NCERT Books

NCERT की किताबों में क्या छपेगा और क्या नहीं, यह फैसला एक व्यवस्थित प्रक्रिया से होता है। एनसीईआरटी (National Council of Educational Research and Training) खुद किताबें तैयार नहीं करता, बल्कि इसमें टॉप एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स और टीचर्स की कमेटियां (जैसे टेक्स्टबुक डेवलपमेंट कमेटी या TDC) काम करती हैं। पहले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर क्या पढ़ाना है, इसका ढांचा बनता है, फिर विषय विशेषज्ञ चैप्टर लिखते और रिव्यू करते हैं। कई स्तरों पर जांच के बाद नेशनल सिलेबस एंड ट्रेनिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी (NSTC) या गवर्निंग बॉडी आखिरी मंजूरी देती है

किताबें कैसे बनती हैं और फैसला कौन करता है?

  • यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट
  • स्कूल टीचर
  • शिक्षाशास्त्र (पेडागॉजी) के विशेषज्ञ
  • NCERT के कुछ फैकल्टी मेंबर
  • कभी-कभी हाई-लेवल नेशनल पैनल भी (जैसे NEP के तहत कस्तूरीरंगन कमेटी या हाल की 19 सदस्य वाली कमेटी जिसमें सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन जैसे लोग थे) ये कमेटी मिलकर चैप्टर लिखती है, फैक्ट चेक करती है और किताब तैयार करती है।

अप्रूवल और फाइनल डिसीजन

कमेटी की सिफारिश के बाद NCERT की एडिटोरियल टीम और डायरेक्टर देखते हैं। आखिरी फैसला NCERT के ऊपर होता है, लेकिन ये शिक्षा मंत्रालय के गाइडलाइन और National Curriculum Framework (NCF) के हिसाब से चलता है।

बड़े बदलाव या रिवीजन

जब नई पॉलिसी आती है (जैसे NEP 2020), तो अलग से हाई-लेवल कमेटी बनती है। किताबों में क्या रखना है या क्या हटाना है, ये रेशनलाइजेशन के नाम पर होता है जैसे पुराना कंटेंट ओवरलैप हो, मुश्किल हो या आज के समय में जरूरी न हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एनसीईआरटी

Published on:

26 Feb 2026 04:49 pm

Hindi News / National News / NCERT की किताबों में क्या छपेगा और क्या नहीं? जानें कौन करता है फैसला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

गाजा विवाद पर भारत का स्टैंड क्लियर, पीएम मोदी ने यरुशलम में कही ये बात

PM Modi and Netanyahu joint press conference
विदेश

बुरी तरह फंसे अनिल अंबानी, ED के बाद अब CBI की दबिश, लोन फ्रॉड मामले में पूरे घर और दफ्तर को खंगाला

राष्ट्रीय

प्रियंका ने मंच पर क्या कहा ऐसा कि सन्न रह गए राहुल, बोले- मैं उनका भाषण सुन रहा था और…

राष्ट्रीय

मौसम दिखाएगा नया खेल: अगले 4 दिन होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy rain alert
राष्ट्रीय

हवाई टिकट रिफंड के नियमों में बड़ा बदलाव, बुकिंग के बाद 48 घंटे के अंदर बदलाव पर नहीं लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.