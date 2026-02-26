Gaza Peace Plan: इजराइल में PM Modi का दो टूक बयान, भारत की ओर से कह दी ये बड़ी बात

West Asia Stability : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशिया (West Asia) में चल रहे तनाव के बीच यरुशलम से दुनिया को एक कड़ा और साफ तौर पर शांति संदेश दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और भारत के रणनीतिक हितों के बीच के गहरे संबंध को उजागर किया। इस दौरान उन्होंने (PM Modi in Israel) साफ तौर पर कहा कि भारत किसी भी तरह के संघर्ष के बजाय कूटनीति और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का पक्षधर है। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पश्चिमी एशिया में शांति ( West Asia Security)और स्थिरता सीधे तौर पर भारत के सुरक्षा हितों से जुड़ी हुई है। भारत ने शुरुआत से ही इस क्षेत्र में संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में लगातार भू-राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। उनका यह रुख दर्शाता है कि भारत वैश्विक मंच पर शांतिदूत की अपनी भूमिका को लेकर पूरी तरह गंभीर है।