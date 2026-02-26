Netanyahu Modi Jacket: नेतन्याहू के भारतीय कपड़े पहनने पर आया PM मोदी का रिएक्शन, जानिए क्या कहा

Netanyahu Modi Jacket: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय परिधान (Indian attire) पहन कर पीएम मोदी ( PM Modi) को सरप्राइज दिया। इस खास अंदाज को देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जाहिर की और सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अपनी ऐतिहासिक इजराइल यात्रा (PM Modi Israel visit) पर हैं। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच सिर्फ कूटनीतिक रिश्ते ही मजबूत नहीं हो रहे, बल्कि नेताओं की आपसी बॉन्डिंग भी चर्चा का विषय बनी हुई है। यरूशलम में बुधवार रात आयोजित एक जॉइंट डिनर के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) अचानक पारंपरिक भारतीय कपड़ों में डिनर पर पहुंच गए। उनका यह खास अंदाज देख कर हर कोई हैरान रह गया। नेतन्याहू ने 'मोदी जैकेट' ( Modi jacket) के साथ सफेद रंग का फुल-स्लीव कुर्ता और गहरे नीले रंग का फॉर्मल ट्राउजर पहना हुआ था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर हिंदी में ट्वीट करते हुए लिखा, "हमारे संयुक्त रात्रिभोज से पहले, मैंने पारंपरिक भारतीय पोशाक (Indian attire)पहन कर अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को आश्चर्यचकित कर दिया।" यह तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं और दोनों देशों के लोग इस जेस्चर की जमकर तारीफ कर रहे हैं।