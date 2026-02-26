‘PM मोदी के इजरायल से निकलते ही ईरान पर हो सकता है हमला’, ओवैसी के बयान से मचा हड़कंप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असदुद्दीन ओवैसी (Photo-IANS)
PM Modi Israel Visit: पीएम मोदी ऐसे समय में इजरायल दौरे पर गए हैं, जब मध्य एशिया में तनाव चरम पर है। आज जेनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे राउंड की बातचीत होनी है। बातचीत से पहले मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के टकराव को डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाना पसंद करते हैं लेकिन एक बात पक्की है, मैं कभी ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाजत नहीं दूंगा। उन्होंने ईरान को 5 मार्च तक का अल्टीमेटम भी दिया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू भी लगातार ईरान को धमकी देते आए हैं।
ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानि AIMIM के प्रमुख हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के प्रति भारत के ऐतिहासिक समर्थन के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पीएम मोदी के इजरायली दौरा खत्म होने के बाद अमेरिका, ईरान पर हमला कर दें।
ओवैसी ने गाजा की स्थिति को नरसंहार करार दिया। उन्होंने लिखा कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है। उसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने इजरायली पीएम नेतन्याहू को युद्ध अपराधी बताया। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर कहा कि पीएम मोदी ने एक ऐसे व्यक्ति को गले लगाया है जो युद्ध अपराधी है। यह भारत की विदेश नीति के खिलाफ है।
ओवैसी ने कहा कि भारत हमेशा से फिलिस्तीनी लोगों और उनके अधिकारों का समर्थन करता आया है। उनके अनुसार, मौजूदा प्रधानमंत्री का यह दौरा भारत के उस लंबे समय से चले आ रहे सैद्धांतिक समर्थन के साथ सीधा धोखा है।
कांग्रेस ने पीएम मोदी के इजरायली दौरे से पहले आरोप लगाया कि जब पूरी दुनिया इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना कर रही है, तब पीएम मोदी नैतिक कायरता परिचय देने जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 20 मई 1960 को पंडित नेहरू गाजा में थे। वहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल की भारतीय टुकड़ी से मुलाकात की थी। 29 नवंबर 1981 को भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शित करते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। 18 नवंबर 1988 को भारत ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर देश की मान्यता दी थी।
प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की यात्रा को लेकर X पर पोस्ट कर हुए लिखा कि मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी अपनी आगामी इजराइल यात्रा पर नेसेट को संबोधित करते हुए गाजा में हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का उल्लेख करेंगे और उनके लिए न्याय की मांग करेंगे।
आज भारत और इजरायल के बीच रक्षा और व्यापार समझौतों पर मुहर लग सकती है। पीएम मोदी और नेतन्याहू आज इन समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इनमें एडवांस्ड ड्रोन खरीद और आयरन डोम की एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े समझौतों पर सहमति बन सकती है। इससे भारत की सैन्य ताकत और मजबूत होगी। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर भी सहमति संभव है।
