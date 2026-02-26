‘PM मोदी के इजरायल से निकलते ही ईरान पर हो सकता है हमला’, ओवैसी के बयान से मचा हड़कंप

कांग्रेस ने पीएम मोदी के इजरायली दौरे से पहले आरोप लगाया कि जब पूरी दुनिया इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना कर रही है, तब पीएम मोदी नैतिक कायरता परिचय देने जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 20 मई 1960 को पंडित नेहरू गाजा में थे। वहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल की भारतीय टुकड़ी से मुलाकात की थी। 29 नवंबर 1981 को भारत ने फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शित करते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। 18 नवंबर 1988 को भारत ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर देश की मान्यता दी थी।