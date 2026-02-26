‘भारत का हिंसक अपराधों से कोई संबंध नहीं..’ पीएम मार्क कार्नी के दौरे से पहले कनाडा का बड़ा बयान

कनाडा के पीएम मार्क कार्नी 26 फरवरी से 7 मार्च तक भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान की यात्रा पर रहेंगे। उनके कार्यालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, इस दौरे पर कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी पहले मुंबई और फिर नई दिल्ली का दौरा करेंगे। इस दौरे पर वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता कनाडा-भारत संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने और व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), प्रतिभा और संस्कृति तथा रक्षा के क्षेत्र में नई साझेदारियों को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक नेताओं से भी मिलेंगे, ताकि कनाडा में निवेश के अवसरों की पहचान की जा सके और दोनों देशों के व्यवसायों के बीच नई साझेदारियां स्थापित की जा सकें।