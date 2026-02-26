26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘तुझको ही दुल्हन बनवाउंगा, वरना कुंवारा मर जाउंगा…’, पहले DJ से बजवाया गाना, फिर स्टेज पर दुल्हन को मारी गोली

Buxar Crime: बक्सर में दुल्हन को गोली मारने से पहले आरोपी ने अपने पसंद का गाना बजवाया। घटना को अंजाम देने के 15 घंटे बाद बक्सर सिविल कोर्ट में सरेंडर किया। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 26, 2026

crime news

शादी के स्टेज पर दुल्हन को मारी गोली (फोटो- ＴＨΞＲΞΛLPIVOT एक्स पोस्ट)

Buxar Crime: बिहार के बक्सर में स्टेज पर जयमाला लिए खड़ी दुल्हन को गोली मारने के मामले में नई जानकारी निकलकर सामने आई है। आरोपी दीनबंधु ने बक्सर सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। आरोपी ने कहा कि मैंने ही गोली मारी है। मैं सरेंडर करना चाहता हूं। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, आरोपी के बारे में पुलिस का कहना है कि वह शराब तस्करी के मामले में पहले भी जेल जा चुका है।

तुम्हें और तुम्हारे दूल्हे को मार दूंगा

आरोपी दीनबंधु ने कई बार दुल्हन आरती कुमारी (22) को धमकाया था। आरोपी दीनबंधु ने कहा था कि अगर तू मेरी न हो सकी तो क्या हुआ, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। तुम्हारे घर वाले जहां भी शादी करेंगे, मैं उस दूल्हे को भी मार दूंगा। शादी समारोह में मौजूद लोगों ने बताया कि घटनावाले दिन जब आरोपी दीनबंधु पहुंचा तो सबसे पहले वह DJ वाले के पास गया। उसने अपनी फर्माइश पर गाना बजवााया 'तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कुंवारा मर जाऊंगा।' इसके बाद वह अचानक जयमाला स्टेज के पास पहुंचा और दुल्हन को गोली मारकर फरार हो गया।

मृतक आरती के पिता बोले- शादी के लिए 5 लाख कर्ज लिए थे

लड़की के पिता नंद जी चौधरी ने कहा कि मैं गरीब परिवार से हूं। आरती की शादी के लिए 5 लाख रुपए लिए थे। इतना कहते ही नंद चौधरी फफक कर रो पड़े। वारदात को लेकर स्थानीय लोगों ने कहा कि नंद जी चौधरी के घर पर मंगलवार की रात उत्सव जैसा माहौल था। दरवाजे पर नाच-गाना हो रहा था, महिलाएं गीत गा रही थीं।

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सुलेमनपुर गांव से रात 8 बजे बारात आई थी। लड़कियां तैयार होकर स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन के बगल में खड़ी थीं। सभी की हंसी गूंज रही थी। तभी दीनबंधु वहां पहुंचा और आरती को गोली मारकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दीनबंधु का आपराधिक इतिहास रहा है। वो 2020 से शराब तस्करी में उतर गया था। 2021 में दीनबुंध शराब तस्करी करते पकड़ाया भी था, उसे इस मामले में जेल भी हुई थी।

राजद ने इस मामले में सरकार को घेरा

राजद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बक्सर में वरमाला के समय दुल्हन को स्टेज पर गोली मार दी गयी! दूल्हे और वर एवं वधु पक्ष के सैकड़ों लोगों के सामने! @bihar_police और भाजपा नीतीश सरकार इसे आपसी विवाद बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकती!
निर्लज्ज सरकार को बताना होगा कि बिहार में इतने अवैध हथियार कहाँ से आ रहे हैं? लोग विशेषकर युवा इतनी आसानी से हथियार कहाँ से खरीद रहे हैं? यह सरकार को बताना चाहिए कि अवैध हथियारों के व्यापार और इससे जुड़ी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Feb 2026 08:06 am

Hindi News / National News / ‘तुझको ही दुल्हन बनवाउंगा, वरना कुंवारा मर जाउंगा…’, पहले DJ से बजवाया गाना, फिर स्टेज पर दुल्हन को मारी गोली

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पॉपुलर नेताओं की लिस्ट में टॉप पर PM Modi, Instagram पर 100 मिलियन फॉलोअर्स; जानें कौनसे नंबर पर है ट्रंप

PM Modi,PM Modi Instagram Followers,PM Modi on Instagram,Insta FOllowers PM modi,
राष्ट्रीय

Supreme Court: मुस्लिम थे, इसलिए जज बना दिया, सिख जज की मांग आई तो खोजने पंजाब चले गए

Appointment of judges in Supreme court, NCERT Book Controversy
राष्ट्रीय

Weather Update: इस बार फीका रह सकता है मानसून, अल नीनो के प्रभाव से बारिश की संभावना कम, 2023 जैसे बन रहे हालात

IMD Rain Alert
राष्ट्रीय

नकली बीज बेचने पर लग सकता है 30 लाख तक जुर्माना और भुगतनी पड़ सकती है 3 साल की जेल की सजा

Fake seeds
राष्ट्रीय

Climate Change Effect: देश में सामान्य से ऊपर रहेगा तापमान, ज्यादा हीटवेव की आशंका

India heatwave 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.