‘तुझको ही दुल्हन बनवाउंगा, वरना कुंवारा मर जाउंगा…’, पहले DJ से बजवाया गाना, फिर स्टेज पर दुल्हन को मारी गोली

आरोपी दीनबंधु ने कई बार दुल्हन आरती कुमारी (22) को धमकाया था। आरोपी दीनबंधु ने कहा था कि अगर तू मेरी न हो सकी तो क्या हुआ, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। तुम्हारे घर वाले जहां भी शादी करेंगे, मैं उस दूल्हे को भी मार दूंगा। शादी समारोह में मौजूद लोगों ने बताया कि घटनावाले दिन जब आरोपी दीनबंधु पहुंचा तो सबसे पहले वह DJ वाले के पास गया। उसने अपनी फर्माइश पर गाना बजवााया 'तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कुंवारा मर जाऊंगा।' इसके बाद वह अचानक जयमाला स्टेज के पास पहुंचा और दुल्हन को गोली मारकर फरार हो गया।