26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पॉपुलर नेताओं की लिस्ट में टॉप पर PM Modi, Instagram पर 100 मिलियन फॉलोअर्स; जानें कौनसे नंबर पर है ट्रंप

PM Modi on Instagram: भारत में भी पीएम मोदी और अन्य नेताओं के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 16.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 26, 2026

PM Modi,PM Modi Instagram Followers,PM Modi on Instagram,Insta FOllowers PM modi,

PM मोदी के Instagram पर 100 मिलियन फॉलोअर्स (Photo-IANS)

Narendra Modi Instagram followers: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक नया डिजिटल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ (100 मिलियन) फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले नेता बन गए हैं। पीएम मोदी की यह उपलब्धि वैश्विक स्तर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी लोकप्रियता को दर्शाती है।

बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम से 2014 में जुड़े थे। इसके बाद लगातार उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए। अब उनके अकाउंट पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो कि यह संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (43.2 मिलियन) से दोगुने से ज्यादा है। इस लिस्ट में ट्रंप दूसरे नंबर पर है।

देश में भी सबसे आगे

भारत में भी पीएम मोदी और अन्य नेताओं के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 16.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के करीब 12.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं।

अन्य नेताओं के कितने फॉलोअर्स

अन्य वैश्विक नेताओं की बात करें तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो के 15 मिलियन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के 14.4 मिलियन, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के 11.6 मिलियन और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली के 6.4 मिलियन अनुयायी हैं। 

वैश्विक लोकप्रियता में भी शीर्ष पर

बता दें कि सर्वेक्षणों के मुताबिक, पीएम मोदी वैश्विक नेताओं की अप्रूवल रेटिंग में भी शीर्ष पर बने हुए हैं। दिसंबर 2025 के स्टेटिस्टा आंकड़ों के अनुसार, उनकी अप्रूवल रेटिंग 70 प्रतिशत रही, जो सूची में सबसे अधिक है। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची 63 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि जेवियर मिली 60 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहे। डोनाल्ड ट्रंप 43 प्रतिशत रेटिंग के साथ 11वें स्थान पर रहे।

इससे पहले मॉर्निंग कंसल्ट की 2025 की ‘डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स’ लिस्ट में भी मोदी 75 प्रतिशत स्कोर के साथ टॉप पर थे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग 59 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि नरेंद्र मोदी की रेटिंग 45 प्रतिशत से कम रही थी।

ये भी पढ़ें

पश्चिम बंगाल SIR मामला में बड़ा ट्विस्ट! SC की नई गाइडलाइंस- अब दूसरे राज्यों के अफसर भी करेंगे जांच
राष्ट्रीय
Supreme Court,Article 142,judicial officers,Odisha,Jharkhand,West Bengal SIR,final electoral roll,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Feb 2026 07:36 am

Hindi News / National News / पॉपुलर नेताओं की लिस्ट में टॉप पर PM Modi, Instagram पर 100 मिलियन फॉलोअर्स; जानें कौनसे नंबर पर है ट्रंप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘तुझको ही दुल्हन बनवाउंगा, वरना कुंवारा मर जाउंगा…’, पहले DJ से बजवाया गाना, फिर स्टेज पर दुल्हन को मारी गोली

crime news
राष्ट्रीय

Supreme Court: मुस्लिम थे, इसलिए जज बना दिया, सिख जज की मांग आई तो खोजने पंजाब चले गए

Appointment of judges in Supreme court, NCERT Book Controversy
राष्ट्रीय

Weather Update: इस बार फीका रह सकता है मानसून, अल नीनो के प्रभाव से बारिश की संभावना कम, 2023 जैसे बन रहे हालात

IMD Rain Alert
राष्ट्रीय

नकली बीज बेचने पर लग सकता है 30 लाख तक जुर्माना और भुगतनी पड़ सकती है 3 साल की जेल की सजा

Fake seeds
राष्ट्रीय

Climate Change Effect: देश में सामान्य से ऊपर रहेगा तापमान, ज्यादा हीटवेव की आशंका

India heatwave 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.