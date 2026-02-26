पॉपुलर नेताओं की लिस्ट में टॉप पर PM Modi, Instagram पर 100 मिलियन फॉलोअर्स; जानें कौनसे नंबर पर है ट्रंप

बता दें कि सर्वेक्षणों के मुताबिक, पीएम मोदी वैश्विक नेताओं की अप्रूवल रेटिंग में भी शीर्ष पर बने हुए हैं। दिसंबर 2025 के स्टेटिस्टा आंकड़ों के अनुसार, उनकी अप्रूवल रेटिंग 70 प्रतिशत रही, जो सूची में सबसे अधिक है। जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची 63 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि जेवियर मिली 60 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहे। डोनाल्ड ट्रंप 43 प्रतिशत रेटिंग के साथ 11वें स्थान पर रहे।