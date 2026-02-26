Weather Update: इस बार फीका रह सकता है मानसून, अल नीनो के प्रभाव से बारिश की संभावना कम, 2023 जैसे बन रहे हालात

जलवायु परिवर्तन के ला-नीना व अल नीना के प्रभाव से सर्दी के ठंडे दिनों पर भी असर पड़ रहा है। ठंडे दिन अधिक अनियमित, फैले हुए और समय से बाहर हो रहे हैं। आइएमडी के 2022 से 2026 तक के डेटा के अनुसार शीतलहर मुख्य रूप से उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत में रही, लेकिन कभी-कभी दक्षिण में भी प्रवेश हुआ जैसे 2023 में तेलंगाना व कर्नाटक, 2026 में कर्नाटक और ओडिशा में 7 दिन शीतलहर देखी गई। पहले सर्दियों में शीत लहर की 65-72 प्रतिशत घटनाएं होती थीं, लेकिन 2025 में 65 प्रतिशत घटनाएं पोस्ट-मॉनसून (नवंबर-दिसंबर) में आईं, जहां नवंबर में रिकॉर्ड 20 दिन ठंड पड़ी। 2026 में फरवरी में कोई शीत लहर नहीं रही। बीते पांच सालों में पहली बार सर्दी जल्दी खत्म हुई।