Supreme Court: मुस्लिम थे, इसलिए जज बना दिया, सिख जज की मांग आई तो खोजने पंजाब चले गए

अब ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ को स्कूली किताब में शामिल करने पर सीजेआई की टिप्पणी के संदर्भ में कुछ तथ्यों पर गौर करते हैं। एक अप्रैल, 2022 को तब के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बताया था कि एक जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2021 के बीच सरकार के पास न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और कामकाज से जुड़ी 1631 शिकायतें आईं। इन्हें सीजेआई और संबन्धित हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को भेज दिया गया। यह आंकड़ा भी किताब में शामिल है। हालांकि, एनसीईआरटी ने विवाद के बाद किताब वापस ले ली है। फिर भी, इन शिकायतों का क्या हुआ, जनता को यह भी पता चलना चाहिए।