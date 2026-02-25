UGC के नए नियमों के खिलाफ फिर याचिका: CJI ने जताई कड़ी आपत्ति, कहा- अब ये ज्यादा हो रहा

पिछली याचिका में इन नियमों के खिलाफ दी गई दलीलों में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि यूजीसी ने जाति-आधारित भेदभाव की एक 'गैर-समावेशी' परिभाषा अपनाई है, जिससे कुछ विशेष वर्ग को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा गया है। याचिकाओं में इस विनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि जाति-आधारित भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव तक ही सीमित कर दिया गया है। इसी कारण देश के विभिन्न हिस्सों में छात्र समूहों और संगठनों द्वारा इन नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।