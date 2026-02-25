Rajya Sabha Election: कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंघवी का राज्यसभा जाना तय, इन नामों पर भी हो रही चर्चा

Rajya Sabha Election: अप्रैल 2026 में राज्यसभा की 37 सीटें खाली हो रही हैं। इनके चुनावों की तारीख का भी ऐलान हो गया है। 16 मार्च को मतदान होगा। वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है। चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद उच्च सदन के लिए पार्टियों का सियासी समीकरण लगाना तेज हो गया है। यदि कांग्रेस की बात करें तो उसके 4 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि पार्टी पुराने चेहरों पर विश्वास जताती है या फिर नए लोगों को मौका मिलेगा।