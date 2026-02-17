कौन साधेगा मुस्लिम वोट बैंक? तीन राज्यों में इसी पर टिकी नजर, असम से केरल तक बदल सकता है पूरा समीकरण

Muslim Vote Bank: देश के पांच राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। इन पांच राज्यों में से तीन राज्यों (असम, बंगाल और केरल) में सरकार बनाने के लिए मुस्लिम वोटर का अहम रोल है। इन तीनों राज्यों में मुस्लिम आबादी करीब 27 प्रतिशत बताई जा रही है। इसके अलावा कई विधानसभा सीटों पर बहुसंख्यक मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में इस साल विधानसभा चुनावों में मुस्लिम राजनीति की भी असली परीक्षा होगी।