बंगाल चुनाव 2026: सीएम ममता बनर्जी को किस बात का लग रहा डर? दिल्ली तक पहुंची BJP के खिलाफ लड़ाई

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राजनीति तेज हो गई है। सीएम ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रही हैं। इसी बीच सीएम बनर्जी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने न सिर्फ इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, बल्कि दिल्ली में निर्वाचन सदन जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के लिए खुद टीएमसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।