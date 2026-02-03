INDIA गठबंधन छोड़ेंगे शरद पवार? अजित के करीबी ने कहा- यदि NCP में विलय करना चाहते है तो…

वहीं बारामती से अजित पवार के करीबी सहयोगी किरण कुज्जर ने बताया कि अजित पवार कुछ दिन पहले उनके घर आए थे और उन्होंने एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि अजित दादा दो गुटों में बंटी पार्टी को देखकर व्यथित थे और मानते थे कि एनसीपी को मजबूत बनाए रखने के लिए एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने भरोसा जताया था कि यह जल्द संभव होगा।