3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

INDIA गठबंधन छोड़ेंगे शरद पवार? अजित के करीबी ने कहा- यदि NCP में विलय करना चाहते है तो…

Maharashtra politics: एनसीपी मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि यदि शरद पवार गुट (एनसीपी-एसपी) विलय चाहता है, तो उसे भाजपा नेतृत्व से सीधे संपर्क करना होगा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ashib Khan

Feb 03, 2026

Ajit Pawar death, Ajit Pawar plane crash, NCP merger news, NCP factions merger,

क्या एनडीए का हिस्सा बनेंगे शरद पवार (Photo-IANS)

Maharashtra politics: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के विमान हादसे में निधन के बाद एनसीपी के दोनों गुटों (एनसीपी और एनसीपी-एसपी) के विलय को लेकर स्थिति अनिश्चित हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विलय एक शर्त पर संभव बताया जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी को प्रदेश और केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बनना होगा।

बीजेपी से संपर्क करना होगा – छगन भुजबल

एनसीपी मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि यदि शरद पवार गुट (एनसीपी-एसपी) विलय चाहता है, तो उसे भाजपा नेतृत्व से सीधे संपर्क करना होगा। तभी एनसीपी और एनसीपी-एसपी के बीच विलय और सत्ता-साझेदारी की प्रक्रिया संभव हो पाएगी। 

क्या बोले सुनली तटकरे

एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने स्पष्ट किया कि उनका गुट केंद्र में भाजपा-नेतृत्व वाले एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन का हिस्सा है, जबकि एनसीपी-एसपी केंद्र में विपक्षी इंडिया गठबंधन और राज्य में महाविकास आघाड़ी के साथ है।

तटकरे ने कहा, “अगर एनसीपी-एसपी सच में विलय को लेकर गंभीर है और सरकार में शामिल होना चाहती है, तो उसे भाजपा-नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बनना होगा। पहले यह स्पष्ट करे कि विलय का उद्देश्य विपक्ष में बैठना है या सरकार का हिस्सा बनना।”

वहीं बारामती से अजित पवार के करीबी सहयोगी किरण कुज्जर ने बताया कि अजित पवार कुछ दिन पहले उनके घर आए थे और उन्होंने एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि अजित दादा दो गुटों में बंटी पार्टी को देखकर व्यथित थे और मानते थे कि एनसीपी को मजबूत बनाए रखने के लिए एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने भरोसा जताया था कि यह जल्द संभव होगा।

अटकलें हुई तेज

बता दें कि अजित पवार की पार्टी के नेताओं के इस बयान के बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। फिलहाल शरद पवार इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। एनसीपी नेता के इस बयान पर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या शरद पवार अब इंडिया गठबंधन से दूर होंगे। 

शरद पवार ने क्या कहा?

इससे पहले शरद पवार भी कह चुके थे कि उनके भतीजे अजित पवार दोनों गुटों के विलय को लेकर बेहद गंभीर थे और एनसीपी का एक होना उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि अजित पवार के निधन के बाद यह कहना मुश्किल है कि यह प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी।

ये भी पढ़ें

अजित पवार की मौत के बाद NCP में हलचल, प्रफुल्ल पटेल ने अफवाहों पर लगाया विराम
राष्ट्रीय
NCP leadership crisis, Ajit Pawar death, Praful Patel statement,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Feb 2026 07:29 am

Hindi News / National News / INDIA गठबंधन छोड़ेंगे शरद पवार? अजित के करीबी ने कहा- यदि NCP में विलय करना चाहते है तो…
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.