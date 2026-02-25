25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दुल्हन के जोड़े में उठ गई अर्थी, शादी के दौरान पहुंचा प्रेमी और स्टेज पर खड़ी दुल्हन के पेट में मार दी गोली

बक्सर में शादी समारोह के दौरान दुल्हन के प्रेमी ने उसे गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे वाराणसी रेफर किया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 25, 2026

crime news

शादी के स्टेज पर दुल्हन को मारी गोली (फोटो- ＴＨΞＲΞΛLPIVOT एक्स पोस्ट)

बिहार के बक्सर जिले में एक शादी समारोह उस वक्त मातम में बदल गया जब स्टेज पर बैठी दुल्हन को गोली मार दी गई। घटना मंगलवार रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है, जब परिवार और मेहमान खुशी के माहौल में शादी की रस्में निभा रहे थे। इसी दौरान दुल्हन आरती कुमारी को उसके कथित प्रेमी ने गोली मार दी, जिससे समारोह में अफरातफरी मच गई। आरती को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

जानकारी के मुताबिक 18 वर्षीय आरती कुमारी अपने होने वाले पति के साथ स्टेज पर बैठी थीं। परिवार के सदस्य और मेहमान स्टेज के सामने मौजूद थे। एक युवती, जिसे आरती की बहन बताया जा रहा है, रस्म के तहत दूल्हे के माथे पर सिंदूर लगा रही थी और फिर आरती की ओर बढ़ी। तभी सामने खड़े मेहमानों की भीड़ में से एक युवक ने अचानक पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया। गोली आरती के पेट में, नाभि के पास जा लगी। इतने में कार्यक्रम स्थल पर अफरातफरी मच गई। कुछ लोग दुल्हन को संभालने और होश में रखने की कोशिश करने लगे, जबकि अन्य लोग चिल्लाते हुए समारोह स्थल से बाहर भागे। यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

आरोपी के माता-पिता को पुलिस ने लिया हिरासत में

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान दीनबंधु के रूप में हुई है, जो आरती का पड़ोसी बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि दोनों के बीच पहले से प्रेम संबंध था और इसी वजह से घटना को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पूछताछ के लिए उसके माता पिता को हिरासत में लिया है। अतिरिक्त थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि आरोपी पहले भी एक शराब मामले में जेल जा चुका है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

घटना के बाद घायल आरती को तुरंत नजदीकी सदर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। परिवार के अनुसार यहीं इलाज के दौरान आरती की मौत हो गई। आरती की बारात बलिया जिले से आई थी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। घटना के तुरंत बाद बारात बिना शादी संपन्न हुए वापस लौट गई। खुशियों का माहौल कुछ ही पलों में गम में बदल गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

25 Feb 2026 02:26 pm

Published on:

25 Feb 2026 01:53 pm

Hindi News / National News / दुल्हन के जोड़े में उठ गई अर्थी, शादी के दौरान पहुंचा प्रेमी और स्टेज पर खड़ी दुल्हन के पेट में मार दी गोली

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Rajya Sabha Election: कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंघवी का राज्यसभा जाना तय, इन नामों पर भी हो रही चर्चा

Rajya Sabha elections, congress, rahul gandhi, mallikarjun kharge
राष्ट्रीय

‘ये सब बंद कर दे’, राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने ली दिल्ली गोलीबारी की जिम्मेदारी, पोस्ट शेयर कर दी चेतावनी

राष्ट्रीय

अजित पवार विमान हादसे में भतीजे रोहित का बड़ा कदम, विमान कंपनी-DGCA के खिलाफ की शिकायत

Rohit Pawar on Ajit Pawar Plane Crash
राष्ट्रीय

‘उन्होंने हमें गालियां देना शुरू किया’…नॉर्थ-ईस्ट महिलाओं से बदसलूकी करने वाले कपल ने दी सफाई

harsh singh
राष्ट्रीय

CM पद को लेकर चल रही खींचतान के बाच DK के मैसेज से मचा सस्पेंस, कहा- नई पीढ़ी को…

Siddaramaiah, Siddaramaiah met Shivakumar, siddaramaiah dk shivakumar rift,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.