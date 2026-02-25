दुल्हन के जोड़े में उठ गई अर्थी, शादी के दौरान पहुंचा प्रेमी और स्टेज पर खड़ी दुल्हन के पेट में मार दी गोली

जानकारी के मुताबिक 18 वर्षीय आरती कुमारी अपने होने वाले पति के साथ स्टेज पर बैठी थीं। परिवार के सदस्य और मेहमान स्टेज के सामने मौजूद थे। एक युवती, जिसे आरती की बहन बताया जा रहा है, रस्म के तहत दूल्हे के माथे पर सिंदूर लगा रही थी और फिर आरती की ओर बढ़ी। तभी सामने खड़े मेहमानों की भीड़ में से एक युवक ने अचानक पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया। गोली आरती के पेट में, नाभि के पास जा लगी। इतने में कार्यक्रम स्थल पर अफरातफरी मच गई। कुछ लोग दुल्हन को संभालने और होश में रखने की कोशिश करने लगे, जबकि अन्य लोग चिल्लाते हुए समारोह स्थल से बाहर भागे। यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।