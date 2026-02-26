जम्मू कश्मीर का बजट तुम्हारी IMF भीख से दोगुना है…UN में भारत ने पाकिस्तान की बोलती की बंद

Jammu and Kashmir issue: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 61वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई। भारत की ओर से परिषद में प्रतिनिधित्व कर रहीं अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे नफरत से प्रेरित निराधार प्रचार बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर का विकास बजट हाल ही में पाकिस्तान द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से मांगे गए राहत पैकेज से दोगुना से अधिक है।