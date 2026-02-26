अब इस देश को वेनेज़ुएला का तेल बेचेगा अमेरिका, फिर भी सरकार को नहीं होगा फायदा

तेल के लेन-देन के लिए लाइसेंस पाने के लिए कुछ शर्तें हैं। इसके लिए अमेरिकी इकाई होना ज़रूरी नहीं है। जनवरी 2026 में जारी वेनेजुएला जनरल लाइसेंस 46A की कुछ सीमाएं (जैसे क्यूबा से जुड़े प्रतिबंध) यहाँ लागू नहीं होंगी। हालांकि लेन-देन वेनेज़ुएला से संबंधित सामान्य शर्तों के अनुरूप होने चाहिए, जिसमें बिक्री राजस्व को अमेरिका नियंत्रित खाते में जमा करना शामिल है। यह क्यूबा के निजी व्यवसायों, जैसे निजी एयरलाइंस और अन्य कंपनियों को ईंधन उपलब्ध कराने में सहायक होगा।