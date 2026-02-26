राष्ट्रपति ट्रंप को सलाहकार ने बताया पूरा वॉर प्लान, कहा- ईरान पर पहले इजरायल हमला करे फिर हम देंगे साथ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन के भीतर यह सोच मौजूद है कि यदि इजराइल अकेले हमला करता है और जवाबी कार्रवाई में ईरान अमेरिका को निशाना बनाता है, तो ट्रंप प्रशासन को सैन्य हस्तक्षेप के लिए घरेलू समर्थन मिल सकता है। कुछ अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका और इजराइल संयुक्त अभियान पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि, अब तक किसी आधिकारिक हमले की घोषणा नहीं हुई है।