26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पूर्व अमेरिकी फाइटर जेट पायलट हुआ गिरफ्तार, देश के साथ गद्दारी कर चीन की एयरफोर्स को दे रहा था ट्रेनिंग

हाल ही में एक पूर्व अमेरिकी फाइटर जेट पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 26, 2026

F-35 fighter jet

F-35 fighter jet (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) और चीन (China) के बीच तनाव की स्थिति खत्म नहीं हुई है। इसी बीच अमेरिका के न्याय विभाग ने हाल ही में घोषणा की कि अमेरिकी एयरफोर्स के पूर्व फाइटर जेट पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस पायलट को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम 65 वर्षीय जेराल्ड ब्राउन (Gerald Brown) बताया जा रहा है, जिसका कॉल साइन 'रनर' है।

क्यों गिरफ्तार हुआ ब्राउन?

ब्राउन, जो अमेरिकी एयरफोर्स में पूर्व F-35 फाइटर जेट पायलट था, चीन की एयरफोर्स के पायलटों को बिना अनुमति के ट्रेनिंग दे रहा था। इसे देश के साथ गद्दारी बताते हुए आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट का उल्लंघन माना गया। इस आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ब्राउन दिसंबर 2023 में चीन गया और फरवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिका लौटा। चीन में रहने के दौरान उसने चीन की एयरफोर्स के कई पायलटों को फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग दी।

देश को दिया धोखा

अमेरिकी न्याय विभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल जॉन आइज़नबर्ग (John Eisenberg) ने कहा, “अमेरिकी एयरफोर्स ने ब्राउन को एलीट फाइटर पायलट बनाया, लेकिन वह चीन की एयरफोर्स के पायलटों को ट्रेनिंग देते पकड़ा गया जो गलत है। वहीं एफबीआई के रोमन रोज़हावस्की (Roman Rozhavsky) ने कहा, “ब्राउन ने देश को धोखा दिया है। चीन, अमेरिकी एक्सपर्ट्स का फायदा उठाकर अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है।”

सख्त कार्रवाई की मांग

अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन पिरो (Jeanine Pirro) ने ब्राउन के अपराध को काफी गंभीर बताया है। साथ ही उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है।

ये भी पढ़ें

सेना का F-16 फाइटर जेट हुआ हाईवे पर क्रैश और बना आग का गोला, तुर्की में पायलट की हुई मौत
विदेश
F-16 fighter jet crashes in Turkey

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

26 Feb 2026 09:14 am

Published on:

26 Feb 2026 09:12 am

Hindi News / World / पूर्व अमेरिकी फाइटर जेट पायलट हुआ गिरफ्तार, देश के साथ गद्दारी कर चीन की एयरफोर्स को दे रहा था ट्रेनिंग

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अब इस देश को वेनेज़ुएला का तेल बेचेगा अमेरिका, फिर भी सरकार को नहीं होगा फायदा

US approves resale of Venezuelan oil to Cuba
विदेश

अमेरिका-ईरान के बीच तकरार जारी, आज जेनेवा में होगी थर्ड राउंड की बातचीत, ट्रंप दे चुके हैं अल्टीमेटम

Middle East tensions, US military buildup, US fighter jets deployment, US air power increase Middle East,
विदेश

राष्ट्रपति ट्रंप को सलाहकार ने बताया पूरा वॉर प्लान, कहा- ईरान पर पहले इजरायल हमला करे फिर हम देंगे साथ

Donald TDonald Trumprump
विदेश

किम जोंग उन की चेतावनी, कहा-सुरक्षा को खतरा हुआ तो उनका देश दक्षिण कोरिया को कर सकता पूरी तरह नष्ट

Kim Jong Un
विदेश

‘परफेक्ट सेल्फी’ की होड़ में दम तोड़ रहे बाघ

Captive tigers
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.