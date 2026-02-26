पूर्व अमेरिकी फाइटर जेट पायलट हुआ गिरफ्तार, देश के साथ गद्दारी कर चीन की एयरफोर्स को दे रहा था ट्रेनिंग

ब्राउन, जो अमेरिकी एयरफोर्स में पूर्व F-35 फाइटर जेट पायलट था, चीन की एयरफोर्स के पायलटों को बिना अनुमति के ट्रेनिंग दे रहा था। इसे देश के साथ गद्दारी बताते हुए आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट का उल्लंघन माना गया। इस आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ब्राउन दिसंबर 2023 में चीन गया और फरवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिका लौटा। चीन में रहने के दौरान उसने चीन की एयरफोर्स के कई पायलटों को फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग दी।