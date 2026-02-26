26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाक सेना ने ISI हेडक्वार्टर के पास कई बिल्डिंगों को क्यों गिराया? घरों को तुरंत खाली करने का ऑर्डर, क्या होने वाला है?

पाकिस्तान सेना ने बलूचिस्तान के नोश्की शहर के काजियाबाद इलाके में आईएसआई हेडक्वार्टर के पास स्थित कई बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार, सुरक्षा बलों ने जबरन ये इमारतें गिराईं, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 26, 2026

PAK Army (Photo: IANS)

पाक सेना। (फोटो- IANS)

पाकिस्तान सेना बलूचिस्तान के नोश्की शहर के काजियाबाद इलाके में स्थित इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) हेडक्वार्टर के पास कई बिल्डिंगों को गिरा दिया है। इससे वहां रहने वालों के बीच खलबली मच गई है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि इंटेलिजेंस कंपाउंड के पास बनी कई बिल्डिंग्स को सिक्योरिटी फोर्स ने जबरन गिरा दिया। वहीं, अधिकारियों ने आस-पास के घरों में रहने वाले लोगों को खाली करने का नोटिस भी दिया है। जिसमें उन्हें एक तय समय में घर खाली करने का निर्देश दिया गया है।

नोटिस में क्या कहा गया?

नोटिस में लिखा है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद इन घरों को गिरा दिया जाएगा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में, पाकिस्तानी सिक्योरिटी वालों ने नोश्की और आस-पास के इलाकों में एक्सप्लोसिव और भारी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके चार घरों को गिरा दिया है।

किन किन लोगों के घर गिराए गए

गिराई गई प्रॉपर्टीज में बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के लीडर बशीर जेब बलूच का पुश्तैनी घर और कुछ पॉलिटिकल लोगों से जुड़े घर शामिल बताए गए हैं। ग्वादर और केच जिलों में भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। जहां घरों में आग तक लगा दी गई है।

लोगों ने यह भी बताया कि नोशकी में हर दिन शाम 6 बजे से कर्फ्यू लगा हुआ है। लोकल लोगों के मुताबिक, सिक्योरिटी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक लोग देश के सपोर्ट में रैली नहीं करते और अपने घरों व कमर्शियल जगहों पर पाकिस्तानी झंडे नहीं फहराते, तब तक पाबंदियां लागू रहेंगी।

31 जनवरी को बीएलए ने की थी कार्रवाई

ये घटनाक्रम 31 जनवरी को बलूच लिबरेशन आर्मी के एक ऑपरेशन के तहत किए गए कोऑर्डिनेटेड हमलों के बाद हुई हैं, जिसे उसने 'ऑपरेशन हेरोफ' नाम दिया था। कहा जाता है कि ये हमले नोशकी समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में हुए थे।

उस समय जारी बयानों में, BLA ने दावा किया था कि उसके लड़ाकों ने कैंपेन के दौरान नोशकी के कुछ हिस्सों पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था। ग्रुप ने शहर में पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों और ISI हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर कई हमले किए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

26 Feb 2026 03:02 pm

Hindi News / World / पाक सेना ने ISI हेडक्वार्टर के पास कई बिल्डिंगों को क्यों गिराया? घरों को तुरंत खाली करने का ऑर्डर, क्या होने वाला है?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत-कनाडा रीसेट: कार्नी यात्रा से FTA और ऊर्जा डील्स की उम्मीद

Indian Prime Minister Narendra Modi with Canadian PM Mark Carney
विदेश

अमेरिका से डील को लेकर भारत सरकार का एक और बड़ा बयान, अचानक क्यों इंडिया आए ट्रंप के मंत्री?

Donald Trump
विदेश

ऐना वज़ीर: 7 साल की क्रिकेट स्टार बनने की राह में तालिबान की रुकावट

Viral Cricket Girl
क्रिकेट

इजराइल में पीएम मोदी को सरप्राइज: नेतन्याहू का पारंपरिक भारतीय लुक वायरल

Benjamin Netanyahu with Pm Modi in Indian costume
विदेश

जम्मू कश्मीर का बजट तुम्हारी IMF भीख से दोगुना है…UN में भारत ने पाकिस्तान की बोलती की बंद

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.