पाक सेना ने ISI हेडक्वार्टर के पास कई बिल्डिंगों को क्यों गिराया? घरों को तुरंत खाली करने का ऑर्डर, क्या होने वाला है?

लोगों ने यह भी बताया कि नोशकी में हर दिन शाम 6 बजे से कर्फ्यू लगा हुआ है। लोकल लोगों के मुताबिक, सिक्योरिटी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक लोग देश के सपोर्ट में रैली नहीं करते और अपने घरों व कमर्शियल जगहों पर पाकिस्तानी झंडे नहीं फहराते, तब तक पाबंदियां लागू रहेंगी।