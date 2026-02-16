नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने रखी शर्त, कहा- ईरान के परमाणु ढांचा खत्म होना चाहिए

वहीं निर्वासित ईरानी क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने ईरान सरकार के खिलाफ वैश्विक प्रदर्शन का आह्वान किया है। उनके आह्वान पर जर्मनी के म्यूनिख में लगभग ढाई लाख लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली ख़ामेनेई के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ आर्थिक संकट और हालिया दमनकारी कार्रवाई के विरोध में बताए जा रहे हैं।